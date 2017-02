‘Ouders Tristan van der V. gedaagd om nalatigheid’

Een deel van de slachtoffers van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn, heeft de ouders van dader Tristan van der V. gedaagd. Deze dertien slachtoffers houden hen medeverantwoordelijk voor het leed dat ze als gevolg van de gebeurtenissen hebben geleden, zo schrijft het Algemeen Dagblad maandagochtend.

De slachtoffers hebben vorig jaar via advocaat Lionel Lalji - die ook nabestaanden van de Bijlmerramp bijstond - in stilte een bodemprocedure aangespannen. Ze zijn van mening dat anderen ook schuld hebben aan de gebeurtenissen omdat zij niet ingrepen toen Van der V. doordraaide en tot zijn daad kwam.

Van der V. schoot op 9 april 2011 zes mensen dood in het Alphense winkelcentrum en verwondde zeventien anderen alvorens zichzelf van het leven te beroven. In verhoren voorafgaande aan het begin van de bodemprocedure zou de moeder van Van der V. volgens het AD hebben verklaard dat hij depressief was.

Nalatigheid

Lalji zou de ouders daarom nalatigheid verwijten. Op deze manier zou de verzekering aansprakelijk gesteld kunnen worden, en zouden die de slachtoffers een schadevergoeding kunnen uitkeren. Eén van de slachtoffers, een man die in zijn buik werd geraakt, zegt tegen de krant:

“Uit angst voor schadeclaims heeft iedereen de schuldvraag naar elkaar toegeschoven. Excuses zijn nooit gemaakt. Die wil ik, om het te kunnen afsluiten.”

Lalji was maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.