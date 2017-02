Ook aan het einde van de wereld is politiek

Ik werd vanmorgen wakker door het jammeren van Thierry Baudet. De politicus wilde gevoederd worden met kennis („Ik ben niet echt op de hoogte.”). Even leek hij bevredigd, maar toen zei hij: „Ik heb er genoeg van. We schorsen voor 5 minuten.”

Thierry zit in de mobiele game Kamergotchi. Gebruiksaanwijzing: „Hou je lijsttrekker zo lang mogelijk in leven door hem eten, aandacht of kennis te geven. Zoveel politieke invloed had je nog nooit!” Wanneer er belangrijk nieuws is, moet de speler zijn politicus extra aandacht geven.

De Kamergotchi is bedacht door de satirische show Zondag met Lubach, als variant op de Tamagotchi, waarin je een virtueel huisdier moet verzorgen. Lubachs redenering: de kiezer stemt op ideeën – daar is de Stemwijzer op ingericht – maar ook op personen. En daarin spelen emoties een grote rol. Lubach: „Je wil ook een goed gevoel hebben bij degenen op wie je stemt. Wie zou je in huis willen nemen? Voor wie zou je een bord vlindertjespasta met kappertjes en ansjovis willen klaarmaken?”

Net als bij zijn internationale hit, The Netherlands welcomes Trump (33 miljoen keer bekeken op YouTube), blijkt Lubach een goed gevoel te hebben voor hoe je de kijker benadert: niet alleen met een tv-programma en een website, maar ook door ze korte filmpjes aan te bieden (en nu dus een game) die je makkelijk kunt verspreiden op sociale media.

Floortje Dessing is terug met een vijfde seizoen van Floortje naar het einde van de wereld. Het reisprogramma staat nu geprogrammeerd achter Boer Zoekt Vrouw (3,8 miljoen kijkers), waardoor het toch al forse kijkcijfer werd opgevoerd naar 2,9 miljoen.

Dit keer is Dessing écht aangekomen bij het einde van de wereld: het Siberische eiland Wrangel in de Noordelijke IJszee, in de buurt van de Beringstraat. De datumlijn loopt langs het eiland: aan de ene kant is het gisteren in Amerika, aan de andere kant is het vandaag in Rusland. Het weerbericht vandaag: min 28 graden, overwegend bewolkt.

Onherbergzamer kun je het niet krijgen. Het natuurreservaat is ook nog een broedplaats voor ijsberen – Dessing is er in de zomer. Haar cameraman krijgt er verschillende gevaarlijk dicht bij zijn lens. De bewoners dragen lichtkogels en pepperspray bij zich om zich te verdedigen. Het lijkt wat lichte bewapend: pepperspray is pas effectief op 3 meter afstand. Zo dichtbij wil je ijsberen niet hebben.

Een klein deel van de kijkers zal Fernweh krijgen van deze serie, maar de meeste zullen vooral blij zijn dat ze in een gematigd klimaat comfortabel op de bank zitten. ‘Floortje’ vervult de klassieke functie van televisie: een venster op werelden waar we nooit zullen komen. Dessings kracht is haar stoere onverstoorbaarheid en de werkelijke interesse in de bewoners die ze ontmoet. Dit keer is dat natuurbeheerder Gennadiy Fedorov. De 27-jarige Rus mist de geneugten van het vasteland niet. „Een van de problemen van het vasteland is dat de mensen daar niet volwassen worden,” zegt hij. Pas op Wrangel krijgt hij het gevoel dat hij echt leeft.

Tot de ruwe schoonheid van Wrangel behoort een stortplaats voor oud ijzer – resten van een oude legerbasis. Het Russische leger bouwt aan een nieuwe basis. In dat gedeelte van het eiland mag Dessing niet komen; ze besteedt er verder geen aandacht aan. Door het smelten van het ijs komt in het poolgebied olie en gas binnen handbereik. En kernonderzeeërs kunnen hier goed schuilen, in een oorlog tegen de VS. Ook aan het einde de wereld is politiek.