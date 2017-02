Omstreden informant in zaak Gerrit G. wordt niet gehoord

In de zaak rond de van corruptie verdachte douanier Gerrit G. zal een omstreden politie-informant niet worden gehoord als getuige. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam maandag bepaald.

De informant, die in het dossier bekendstaat onder de naam ‘Paul’, is een Nederlander woonachtig in Colombia, die heimelijk opnames maakte van gesprekken met G. en deze aan de politie en media doorspeelde.

De advocaat van Gerrit G. Jan-Hein Kuijpers wenste de informant te horen. Hij zou onder meer informatie hebben over mensen die bij het cocaïnetransport betrokken waren. Het Openbaar Ministerie wees het verzoek af, omdat de opnames die hij maakte van G. niet als bewijsmateriaal zullen worden gebruikt. Bovendien is er volgens het OM “geen enkele aannemelijkheid” dat hij de politie al in 2013 zou hebben getipt over het transport, wat de informant beweerde.

De rechtbank schaarde zich maandag achter het besluit van het OM. Ook andere verzoeken, zoals het horen van twee Colombiaanse functionarissen, werden afgewezen. Volgens de rechtbank is in het besluit meegenomen dat de informant door het Team Criminele Inlichtingen als onbetrouwbaar is bestempeld.

Op 9 december 2013 werd een cocaïnetransport van 300 kilo in de Rotterdamse haven onderschept. Hierop volgde een complexe strafzaak rond corruptie bij de douane en twee doden, waarin verdachte Gerrit G. een hoofdrol speelt. Tegen de douanier werd eind vorig jaar zestien jaar celstraf geëist, omdat hij tegen betaling in totaal 4.000 kilo cocaïne zou hebben doorgelaten.

Nieuwe informatie over onder meer een link met Belgisch onderzoek en de rol van de informant wierp vervolgens een nieuw licht op de zaak.