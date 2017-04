Elke donderdag de indrukwekkendste columns, nieuwsberichten en achtergronden over recht en maatschappij. Stuur mij NRC Recht & Onrecht

Juridisch redacteur en commentator Folkert Jensma bundelt in deze nieuwsbrief gastcolumns van politie-deskundigen, rechters, advocaten, officieren en gedragswetenschappers over hun vakgebied. En natuurlijk de beste stukken over recht en onrecht uit NRC en andere media.

Bekijk hier een voorbeeld van de nieuwsbrief.

Volg Folkert Jensma ook op Twitter en Facebook.

Tips, reacties of kritiek? Mail naar f.jensma@nrc.nl.