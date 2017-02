‘Noodlot’ is thema nieuwe seizoen De Nationale Opera

De Griekse mythologie blijft de rode draad in de Amsterdamse loopbaan van Pierre Audi, bleek maandag tijdens de presentatie van het seizoen 2017/2018 van De Nationale Opera. Met een nieuwe regie van Landi’s La morte d’Orfeo neemt hij over ruim een jaar afscheid van het DNO-toneel.

Zo’n drie decennia geleden begon hij zijn loopbaan in Amsterdam met de mythologische opera’s van Monteverdi, waaronder L’Orfeo. De donkere en mysterieuze sfeer van toen bleef zijn regie-stijl altijd bepalen.

Op de burelen zal Audi’s invloed artistiek wat langer voelbaar blijven, erkende hij. Wat betreft de programmering regeert hij nog twee jaar over zijn graf heen. Met een opvolger wordt gesproken, en DNO verwacht die nog voor de zomer te kunnen voorstellen.

Eva-Maria Westbroek

In het nieuwe seizoen keert sopraan Eva-Maria Westbroek terug in Amsterdam voor de hoofdrol in Verdi’s noodlot-opera Il Forza del Destino. Daarmee is ook meteen één helft van het overkoepelend thema van het nieuwe seizoen helder: noodlot. Als tegenpool zet Audi daar besef tegenover, „de kracht van het menselijk bewustzijn, dat de wereld kan veranderen en ons kan helpen verwoestingen door het noodlot tegemoet te treden”.

Volgend seizoen telt elf nieuwe producties, van de vroege barok tot nu, waaronder ook Wagners Tristan und Isolde, Henzes schandaal-opera Das Floss der Medusa, Mozarts La clemenza di Tito, Offenbachs Les contes d’Hoffmann en George Benjamins Lessons in Love and Violence.