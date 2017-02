Nieuwe campagneweek: aanval op Klaver ingezet

Aanval op Klaver ingezet

Waar zit de tegenstander deze campagne? Dit weekeinde zat hij voor links op links. Tenminste, bij de PvdA. Lijsttrekker Lodewijk Asscher uitte zondag in het programma WNL op Zondag forse kritiek op het verkiezingsprogramma van GroenLinks. De plannen zijn weliswaar groen, vond Asscher, maar niet sociaal. Zaterdag noemde de nummer 3 op de PvdA-lijst, Jeroen Dijsselbloem, de belofte van GroenLinks om in vier jaar aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen, al „ontwrichtend”. „Dat heeft een enorme prijs voor bedrijven en burgers die zich zo snel niet kunnen aanpassen”, zei Dijsselbloem tegen nu.nl.

Het leek het hele weekeinde wel alle ballen op Jesse Klaver. Zaterdag meldde De Telegraaf dat de GroenLinks-leider zijn levensverhaal wat heeft opgepoetst. „Zijn looks zijn geleend, zijn quotes gekopieerd en zijn verleden was minder miserabel dan hij steevast uitdraagt”, schreef de krant. De Telegraaf blijkt nog niet klaar met Klaver, want Na hem eerder te beschuldigen van het kopiëren van de looks van Obama en Trudeau, wordt hij vanmorgen vergeleken met Trump in zijn omgang met kritische journalisten. De Telegraaf draagt geen nieuwe feiten aan, maar laat campagnestrategen met warme banden met andere partijen hem maandagochtend bekritiseren.

Angst en afgunst slaan duidelijk toe. In de peilingen blijft GroenLinks maar stijgen: in de Peilingwijzer staat de partij nu op 15 tot 17 zetels. Links vreest dat Klaver zo de wind mee heeft dat GroenLinks het enige alternatief op links wordt. De VVD hoort Klaver steeds zeggen dat zijn „enige ambitie” is hen uit een volgend kabinet te houden. Klavers liefde voor linkse samenwerking gaat zelfs zo ver dat toen PvdA-leider Asscher zaterdag op het Malieveld werd getrakteerd op boegeroep, Klaver het voor hem opnam. „Hij is niet de vijand”, zei Klaver. Zondag vergoelijkte hij de aanvallen van de PvdA in het tv-programma Buitenhof met de woorden dat die partij „een krabpaal” zoekt.

