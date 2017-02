McMaster voorgedragen als veiligheidsadviseur Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft luitenant-generaal Herbert Raymond McMaster voorgedragen als nieuwe veiligheidsadviseur. Dat meldt persbureau AP. Trump maakte dit maandag bekend vanaf zijn privéresort Mar-a-Lago in Florida.

De 54-jarige McMaster wordt de opvolger van Michael Flynn die vorige week moest aftreden nadat bekend was geworden dat hij voor zijn benoeming met de Russische ambassadeur had gesproken over de sancties tegen het land.

McMaster zei tijdens de bekendmaking dat hij het “een eer vindt om het land te kunnen blijven dienen”. Trump zei over McMaster:

“Een man met enorm veel talent en enorm veel ervaring. Hij wordt enorm gerespecteerd door iedereen in het leger. “

Verder zei Trump dat hij zal gaan samenwerken met de neoconservatieve John Bolton, oud-VN-ambassadeur. Welke functie Bolton precies krijgt is nog niet duidelijk. Bolter werd eerder genoemd als potentiële minister van Buitenlandse Zaken.

Strateeg

McMaster is een oorlogsveteraan die onder meer diende tijdens de Golfoorlog en in Afghanistan en Irak. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times is McMaster één van de meest toonaangevende intellectuelen binnen het leger. In 1997 bekritiseerde hij de Vietnam-oorlog in het boek “Dereliction of Duty” en later uitte hij ook kritiek op de manier waarop de George W. Bush de oorlog in Irak is begonnen. Time Magazine benoemde McMaster tot één van de honderd meest invloedrijke mensen in 2014.

De gepensioneerde generaal Keith Kellogg vervulde sinds het aftreden van Flynn tijdelijk de positie als veiligheidsadviseur. Trump kondigde aan dat Kellogg de stafchef van de nationale veiligheidsraad wordt.

McMaster was niet de eerste keus van Donald Trump. Eerder vroeg hij al Robert Harward maar hij bedankte voor de functie.