Lega Nord ziet palmen in Milaan als symbool van ‘afrikanisering’

Hoe boos kun je worden over een paar palmbomen? In Milaan hebben de 42 palmen die vorige week op de piazza Duomo zijn geplant, tot een golf van emoties geleid. „Nu nog apen en kamelen erbij en dan hebben we Afrika in Italië”, zei Matteo Salvini van de anti-migratiepartij Lega Nord. „De illegalen zijn er trouwens al.”

Zaterdag waren er demonstraties van de Lega en de extreem-rechtse groep Casa Pound. Zaterdagnacht werden drie palmen in brand gestoken. Op internet woeden felle discussies: is hier sprake van „afrikanisering” van hét symbool van Milaan, de beroemd gotische Dom? En hoe relevant zijn de historische precedenten? Ook in de negentiende eeuw stonden er palmen in de stukken groen rondom het standbeeld van koning Vittorio Emanuele II, maar die waren veel lager.

Beelden van de demonstraties, afgelopen weekend:



Hier stopt de discussie niet. De krant Il Fatto Quotidiano herinnerde aan een beroemde uitspraak van de Siciliaanse schrijver Leonardo Sciascia. Die had in 1970 gewaarschuwd dat het met de maffia zou gaan net als met wat hij noemde de palmbomengrens: die zou steeds verder naar het noorden opschuiven. Dit is het definitieve bewijs dat de maffia ook in het noorden van Italië geworteld is, schreef de krant.

De palmbomen zijn geplant op kosten van Starbucks. De Amerikaanse koffieketen wil hiermee goodwill kweken voor het filiaal dat volgend jaar in Milaan wordt geopend. Dit is gebeurd onder supervisie van de gemeente: het plein voor de beroemde dom heeft in voorgaande decennia periodes met groenzones afgewisseld met jaren dat het volledig betegeld was. En de keuze voor palmen is niet raar: in de achttiende en negentiende eeuw waren die naar het noorden gehaald door Milanese aristocraten.

Ook kunstcriticus Philippe Daverio vond het wel passend, de herinrichting van de groene zone die is bedacht door architect Marco Bay. Het project voorziet ook, in een latere fase, in bloeiende planten. En in bananenbomen. Daverio: