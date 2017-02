Kopstukken Satudarah de cel in voor drugsproductie

Satudarah-kopstukken Angelo M. en Björn E. zijn maandag door de rechtbank in Breda veroordeeld voor betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs. Clubpresident Angelo M. moet twee jaar en één maand de cel in, vicepresident van het Tilburgse chapter E. drie jaar en tien maanden. Aan Xanterra M., de broer van Angelo M. die ook een hoge positie bekleedt binnen de motorclub, legden de rechters een celstraf van één jaar op voor witwassen.

In het geval van Xanterra M. was dat conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De straffen van Angelo M. en Björn E. vielen lager uit. Tegen hen had het OM respectievelijk vijf jaar cel en acht jaar cel geëist. De straffen voor de twee hoofdverdachten vielen lager uit, omdat zij volgens de rechtbank niet opereerden als een criminele organisatie. De rechters gaven bovendien een strafkorting van vijftien procent, omdat het vijf jaar duurde voor de zaak voor kwam.

Als de rechters wel hadden geoordeeld dat er sprake was van een crimineel samenwerkingsverband, waren volgens NRC-redacteur Andreas Kouwenhoven de gevolgen voor Satudarah mogelijk groot geweest. Een vaststelling dat de clubleiders hun leden inzetten voor drugsproductie, had kunnen bijdragen aan een toekomstig verbod van de club.

Raketwerper

De zaak kwam eind 2011 aan het rollen. Toen vond de politie na een tip van een informant bij invallen in woningen, loodsen, garageboxen, bedrijven en het Satudarah-clubhuis in Tilburg grote partijen drugs en een raketwerper. Diverse aanhoudingen volgden. Clubpresident Angelo M. kon pas worden opgepakt na een wilde achtervolging over de A2, waarbij de snelheden opliepen tot boven de 200 kilometer per uur. Er moest een politiehelikopter aan te pas komen om M. tot stoppen te dwingen.

Uit het onderzoek dat op de vondsten en aanhoudingen volgde, concludeerde het OM dat de Satudarahleiders en -leden zich bezig hielden met grootschalige productie van synthetische drugs. Bij de zaak, die in november vorig jaar begon, stonden in totaal veertien verdachten terecht. De helft van hen is lid van Satudarah.

Als onderdeel van de bewijslast voerde justitie aan dat de verdachten met elkaar bleken te communiceren in codewoorden, die volgens de politie verwezen naar drugsgerelateerde zaken. Leden van de motorclub waren bovendien door de politie geobserveerd terwijl ze ontmoetingen hadden met een groep Litouwers, die volgens het OM de grondstoffen voor de drugsproductie leverden. Enkele verdachten reden na zo’n ontmoeting naar een loods, waar agenten later de drugsgrondstof BMK vonden.

Net als Xanterra M. werden Angelo M. en Björn E. ook veroordeeld voor witwassen. M. besteedde veel geld aan zijn ex-vrouwen en een Harley Davidson, terwijl zijn inkomsten niet toereikend waren voor uitgaven van die orde. M. waste in totaal bijna drie ton wit, E. 70.000 euro. Daarnaast bevonden de rechters Angelo M. schuldig aan wapenbezit, voor een pistool dat onder zijn kussen werd aangetroffen.

De leider van de Litouwers kreeg tien maanden cel, terwijl er twee jaar tegen hem was geëist. Voor de meeste andere verdachten pakten de straffen lager uit dan justitie had gehoopt. Alleen de Tilburgse vader en zoon bij wie de raketwerper werd gevonden, kregen straffen die hoger lagen dan de eis: 46 maanden en 42 maanden.