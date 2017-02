Iraanse Revolutionaire Garde test opnieuw raketten

De Revolutionaire Garde, het elitekorps binnen de Iraanse strijdkrachten, heeft maandag testlanceringen uitgevoerd met meerdere korte- en langeafstandsraketten. Dat meldt persbureau AP op basis van berichtgeving van het Iraanse persbureau Tasnim.

De raketten zouden volgens Tasnim, dat nauwe banden heeft met de Revolutionaire Garde, zijn afgeschoten als onderdeel van een jaarlijkse driedaagse veldoefening in de woestijn. Tasnim publiceerde op zijn website ook beelden van de lanceringen.

Volgens generaal Mohammad Pakpour van de Revolutionaire Garde zijn er tests uitgevoerd met raketten met een bereik van meer dan honderd kilometer, en met projectielen die een kortere rijkweidte hebben. Alle tests waren volgens generaal Pakpour succesvol:

“We zijn in staat een verpletterend antwoord te geven op elke bedreiging.”

Veiligheidsraad

Het is niet de eerste keer in de afgelopen maanden dat Iran proeflanceringen uitvoert met ballistische raketten. In 2016 waren er tests, en eind januari en begin deze maand schoot de streng islamitische republiek nog meer raketten omhoog.

Een reportage van The Wall Street Journal over Iraanse rakettests in 2016. De tekst gaat verder onder de video.

Naar aanleiding van die laatste lanceringen kwam de VN-Veiligheidsraad bijeen, om te bespreken of Iran met de tests afspraken uit 2015 had geschonden, met onder meer de Verenigde Staten en Rusland over de afbouw van zijn nucleaire programma. In die afspraken was ook bepaald dat Iran geen raketten zou testen die kernkoppen konden vervoeren. De Amerikaanse president Donald Trump legde na de tests nieuwe sancties op.

Iran zelf was niet gediend van de buitenlandse bemoeienis met wat minister van Defensie Hossein Deghan ‘onze defensiezaken’ noemde. Dat Iran weinig zin heeft zijn raketten op te geven, liet geestelijk leider Ali Khamenei drie jaar geleden al blijken. Hij noemde Westerse hoop op inperking van het raketprogramma ‘dom en idioot’.