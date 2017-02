Drie bruggen op de A27 worden toch vervangen

De Merwedebrug, de Hagesteinsebrug en de Keizersveerbrug op de A27 tussen Houten en Hooipolder worden toch helemaal vervangen. Het was de bedoeling om de bruggen te versterken maar na onderzoek van Rijkswaterstaat is besloten dat vervanging op de langere termijn goedkoper is. Dat maakte minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (VVD) maandag bekend.

De minister verwacht dat er door de vervanging in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zullen zijn. Bovendien moeten de nieuwe bruggen voor minder geluidsoverlast gaan zorgen omdat ze van beton worden gemaakt en niet langer van staal. De minister schrijft 389 miljoen euro extra voor dit project uit te trekken.

Dit bedrag komt bovenop de 860 miljoen euro die al was gereserveerd voor het verbreden van de snelweg tussen Houten en Hooipolder. De minister verwacht dat de werkzaamheden vanaf 2021 van start zullen gaan.

De Merwedeweg werd afgelopen oktober afgesloten voor vrachtverkeer nadat er scheurtjes in de constructie waren ontdekt. Dat leidde tot grote vertraging voor de transportsector die voor 1,8 miljoen euro aan schadeclaims indiende. De brug ging eind vorig jaar voor al het verkeer weer open.