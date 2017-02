Het grootste videonetwerk ter wereld zet het mes in de verplichte reclames tussen filmpjes. Vanaf 2018, belooft YouTube, hoef je niet meer verplicht naar commercials van 30 seconden te kijken. Kijkers accepteren alleen de korte YouTube-advertenties. Bij langere haken ze af – en dus adverteerders.

Dat is goed nieuws voor mijn dochter, die op haar zevende verslingerd is aan My Little Pony transformation-video’s op YouTube. Duim in de mond, soepstengel in de aanslag: ademloos kijkt ze naar een Photoshop-borstel die over bewegingsloze animatiefiguren veegt. Twilight Sparkle, Rainbow Dash en Pinkie Pie veranderen van demonisch blauw in prinsessenroze. De magische pony-trip wordt alleen onderbroken door reclamevideo’s. Reclama, noemt mijn dochter dat.

Youtube en Facebook azen op dezelfde positie

Zelfs met kortere video’s blijft YouTube een van de grootste advertentienetwerken ter wereld. De tv voltooit haar onlinetransformatie: Netflix en Amazon zijn de betaalkanalen, YouTube de commerciële zender. Ook Facebook aast op het grote scherm. Het sociale netwerk bouwt een video-app voor smart-tv’s en settopboxen. Al verdient Facebook goed aan advertenties op telefoons, de meeste miljarden zitten in tv-reclame.

Als Facebook geaccepteerd wil worden op het grote scherm, moet het nog wel een manier vinden om vreselijke filmpjes – live zelfdodingen, politiegeweld, verkrachtingen of terroristische aanslagen – uit de huiskamer te weren. Oprichter Mark Zuckerberg publiceerde vorige week een gewichtig pamflet, waarin hij belooft de tekortkomingen van Facebook aan te pakken. Verzonnen nieuws, gewelddadige video’s en censuurmissers hebben gevolgen in de echte wereld.

Eerder bagatelliseerde Zuckerberg zijn verantwoordelijkheid als distributeur van nieuws en vermaak. Nu lijkt hij wakker geschud door de (uitkomst van) de Amerikaanse verkiezingen, interne en externe kritiek en de ongemakkelijke plek die Facebook-commissaris Peter Thiel als adviseur in het team van Trump inneemt.

Facebook zoekt een magische formule om niemand meer voor het hoofd te stoten

Magische formule

Zuckerberg wil een global infrastructure that works for everyone bouwen: techniek die ‘collectieve waarden’ en ‘gemeenschappelijke menselijkheid’ versterkt. Met zelflerende software wil Facebook foto’s, video’s en berichten van 1,8 miljard mensen scannen op onbetamelijkheden, zonder kijkers of adverteerders voor het hoofd te stoten. Bestaat zo’n magische formule?

Het is een sprookjeswereld. Sociale media zijn gefundeerd op rangordes, en dat versterkt ongezouten meningen, sensatie en clubjes gelijkgestemden die langs elkaar heen leven. Adequaat filteren is vaak mensenwerk, daarom hebben traditionele mediabedrijven zoveel personeel. Facebook telt 17.000 werknemers: dat is zelfs vergeleken met andere techbedrijven weinig voor zijn reikwijdte.

Facebook is werk in uitvoering, schrijft Zuckerberg. Het is een transformatieproces waar Twilight Sparkle nog een puntje aan kan zuigen. Wat mij stoort is dat Mark Zuckerberg in zijn 5.726 woorden tellende pamflet geen enkele keer het woord ‘advertentie’ gebruikt. Terwijl ieder kind weet: reclama, dat is waar de motor op draait.