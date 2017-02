Arjen Lubach introduceerde de Kamergotchi: verzorg virtueel een lijsttrekker

Politiek draait niet alleen om ideeën, maar ook om personen. Aldus Arjen Lubach, die zondag in zijn programma Zondag met Lubach de app Kamergotchi introduceerde, een variant op de Tamagotchi (uit 1996), waarin je een virtueel huisdier moet verzorgen.

Lubach noemt Kamergotchi in “het ideale spel voor de betrokken kiezer”:

“Je wil ook een goed gevoel hebben bij degenen op wie je stemt. Wie zou je in huis willen nemen? Voor wie zou je een bord vlindertjespasta met kappertjes en ansjovis willen klaarmaken?”

Nadat je de app hebt gedownload en begint met spelen, krijg je een ei in beeld waaruit na een paar keer schudden één van zeventien lijsttrekkers tevoorschijn komt. Je kunt je lijsttrekker - net als bij de Tamagotchi van destijds - eten, aandacht of kennis geven. De app is inmiddels zo vaak gedownload (tot afgelopen nacht al meer dan 100.000 keer) dat er af en toe problemen zijn door de drukte:

Onder de lijsttrekkers zelf bleef Kamergotchi niet onopgemerkt:

Denk-lijsttrekker Tunahan Kuzu ontdekte een foutje bij zijn personage: