Zeker vijftien doden bij aanslag Somalië

Bij een bomaanslag in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, zijn zondag minstens vijftien mensen omgekomen. Ook zijn er tientallen gewonden gevallen, zo meldt persbureau AFP.

Het gaat om een aanslag met een autobom. De aanslag werd gepleegd in het westen van de stad in de wijk Wadajir, bij een druk kruispunt waar ook veel kraampjes en winkels zijn. De kraampjes werden door de kracht van de explosie weggeblazen.

De aanslag is nog niet opgeëist. Eerder heeft terreurbeweging Al-Shabaab dergelijke aanslagen gepleegd en geclaimd. In een audioboodschap die zondag naar buiten werd gebracht, reageerde Al-Shabaab op de recente verkiezing van een nieuwe Somalische president.

Mohamed Abdullahi Mohamed wordt in die boodschap een “afvallige” genoemd, met “kwade bedoelingen”. Toen Mohamed premier was in 2010 en 2011 werd Al-Shabaab uit Mogadishu verdreven. Al-Shabaab kondigde aan te blijven strijden tegen de Somalische regering. De strijdgroep heeft inmiddels een flink deel van zijn territorium verloren, maar is nog altijd zeer actief in het plegen van aanslagen.