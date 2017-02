Tsonga wint ABN Amro-toernooi

De Franse tennisser Jo-Wilfried Tsonga heeft zondag het ABN Amro-toernooi gewonnen. Hij versloeg in de Ahoy in Rotterdam de Belg David Goffin in drie sets. Het werd 4-6, 6-4, 6-1.

Het is de dertiende keer dat Tsonga een ATP-toernooi wint. In 2011 stond hij al eens in de finale van het ABN Amro-toernooi maar hij verloor toen van de Zweed Robin Söderling. Goffin speelde in Rotterdam zijn achtste ATP-finale. Tsonga won voor het laatst in 2015 het ATP-toernooi. Hij won destijds het Moselle Open in Metz.

Het was de zesde keer dat Tsonga en Goffin tegen elkaar speelden. Tsonga won al drie keer eerder van de Belg.

Dubbelfinale

Eerder op de dag hadden Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop de dubbelfinale van het toernooi verloren in twee sets. Ivan Dodig en Marcel Granollers wonnen de wedstrijd met 7-6 en 6-3. Koolhof en Middelkoop waren dankzij een wildcard in het ABN Amro tennistoernooi terecht gekomen. In januari hadden ze het ATP-toernooi in Sydney nog gewonnen.

Tegen persbureau ANP zei Middelkoop:

“Wij zijn in eigen huis geklopt. Zij waren de verdiende winnaars”.

Het toernooi kende voor de start wat tegenslag. Op doktersadvies moest Rafael Nadal op het laatste moment afzeggen. Eerder had Stanislas Wawrinka ook al afgezegd.

Het is een bekend probleem in de tenniswereld. Vorig jaar nog zei Roger Federer het ABN Amro-toernooi af. Tennis is een veeleisende sport en het tennisseizoen is met ruim elf maanden lang. Spelers zoeken daarom naar een balans tussen rust en het spelen van wedstrijden en spelen daarom niet elk toernooi.