Trump haalt weer uit naar media tijdens ‘campagnebijeenkomst’

In een ‘campagnerally voor Amerika’ heeft Donald Trump opnieuw hard uitgehaald naar de media. Volgens de Amerikaanse president hield hij de bijeenkomst in Melbourne in de staat Florida om het Amerikaanse volk toe te kunnen spreken zonder “de filter van nepnieuws”. Ook zei Trump dat de media oneerlijk zijn en dat hij en zijn team bezig zullen blijven om hen “te ontmaskeren”.

De bijeenkomst was in een vliegtuighangar. Soortgelijke bijeenkomsten hield Trump ook regelmatig tijdens zijn verkiezingscampagne. Om na een paar weken als president al een dergelijke ‘rally’ te houden, is zeer ongebruikelijk.

‘Vijanden van het volk’

De aanval op de media komt na een week waarin Trump op zijn eerste individuele persconferentie als president ook al nadrukkelijk de confrontatie zocht. Hij bekritiseerde daarin de nieuwsorganisaties die berichtten over zijn opgestapte veiligheidsadviseur Michael Flynn. Op vrijdag noemde hij op Twitter enkele media “vijanden van het Amerikaanse volk”.

Flynn vertrok nadat bekend werd dat hij nog voordat hij in functie was contact had met hoge Russische diplomaten en daarmee had gesproken over de sancties van de Verenigde Staten tegen Rusland. Trump noemde de informatielekken vanuit de veiligheidsdiensten waarop de berichten gebaseerd zijn echt, maar het nieuws daarover “nep”.

Er is nog geen opvolger benoemd voor Flynn. Ook komt er mogelijk een onderzoek van de Senaat naar de banden van Trumps team met Rusland. Tijdens de bijeenkomst in Florida weersprak Trump echter dat de eerste maand van zijn presidentschap niet soepel is gegaan. Hij gaf de media de schuld van het ontstaan van het beeld dat er chaos is in het Witte Huis. Barack Obama heeft een “puinhoop” achtergelaten, zei Trump, maar nu “loopt het Witte Huis als een geoliede machine”.

Bekende thema’s

Naast de aanvallen op de media waren het de bekende beloftes en politieke thema’s van Trump die aan bod kwamen. Hij bekritiseerde nogmaals de rechters die zijn inreisverbod blokkeerden en Democratische politici die het hem lastig maakten zijn kabinetsbenoemingen door de Senaat te krijgen.

Ook zei Trump dat het aan hem te danken was de Amerikaanse beurzen zo hoog staan. Hij herhaalde zijn beloftes om Obamacare in te trekken en te vervangen, om de bureaucratie in Washington aan te pakken en terreurgroep Islamitische Staat “totaal te vernietigen”.