Paspoorten rebellen Oekraïne voortaan geldig in Rusland

De paspoorten en andere officiële documenten uitgegeven door pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne zijn voortaan ook in Rusland geldig. Dat heeft de Russische president Poetin zaterdag besloten, meldt Reuters.

Het besluit kan rekenen op felle kritiek van onder meer Oleksander Toertsjynov, hoofd van de Oekraïense Nationale Veiligheidsraad. Volgens Toertsjynov betekent het Russische besluit een erkenning van de autoriteit van de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loegansk en een schending van de Minsk-akkoorden, waarin onder meer afspraken werden gemaakt over het herstellen van de Oekraïense territoriale eenheid, in ruil voor een aparte status voor de separatistische gebieden. Volgens Rusland duidt de stap niet op een erkenning van de legitimiteit van de zelfverklaarde volksrepublieken. Het land spreekt van een tijdelijke maatregel, die van kracht zal zijn “totdat de situatie in de regio’s is opgelost”.

Staakt-het-vuren

Een ander onderdeel van de Minsk-akkoorden is een bestendig staakt-het-vuren. Zaterdag verklaarden Rusland en Oekraïne dat een nieuwe wapenstilstand vanaf maandag 20 februari van kracht moet worden, nadat het geweld in Oost-Oekraïne de laatste weken weer was opgelaaid. Het staakt-het-vuren dat woensdag door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking naar buiten was gebracht, werd al snel geschonden.

In 2014 werd de Krim geannexeerd door Rusland. Veel landen erkennen de annexatie niet en de Verenigde Staten en de Europese Unie legden Rusland economische sancties op vanwege de Russische bemoeienis met de situatie in Oost-Oekraïne. Sinds april 2014 kwamen bijna 10.000 mensen door het conflict om het leven.