Onstuimige club van de ene crisis in de andere

Achter de Haagse duinen is er altijd deining, ongeacht aan welke kant je staat. Of je naar de onstuimige golven kijkt of naar het al even onvoorspelbare schouwspel zo’n tien kilometer landinwaarts, op een modern industrieterrein langs de snelweg, bij die zogenoemde club achter de duinen: ADO Den Haag. Een eredivisieclub die even vaak wordt bespot als gekoesterd, waar onenigheid eerder op straat dan binnenskamers wordt uitgevochten en waar voetballers en trainers soms even snel worden vergeven als vervloekt.

Vraag enkele betrokkenen de sfeer en de club te karakteriseren en je hoort het volgende: „De mensen eromheen zijn van de woorden, niet van de daden”, zegt oud-clubeigenaar Mark van der Kallen. Voormalig-trainer Maurice Steijn: „Veel mensen rond de club reageren vanuit emotionele impulsen. Dat is overal in het voetbal, maar met name bij ADO.” Trainer Fons Groenendijk over typisch ADO-voetbal: „De fans mogen verwachten dat wij de grenzen opzoeken. Alleen deze instelling kan ons redden.’’

Agenten in het nauw

Saai is het nooit in het Kyocera Stadion. Zondag, tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (0-1), keken supporters na een minuut of zeventig plots niet meer naar het povere spel op het kunstgras. Aanhangers van ADO hadden zojuist een pluk Feyenoord-supporters ontdekt, die zichzelf hadden verraden na het enige doelpunt van de koploper van de eredivisie. Iedereen erop af, agenten in het nauw, hekken en dozen door de lucht. De ME in de verdrukking. Ouderwetse sensatie.

Het gebeurde op een middag dat de thuisclub vergeefs partij bood aan de ploeg die ADO op zondag 21 augustus afloste als koploper van de eredivisie. De vrijdag ervoor had ADO na drie speelrondes de koppositie gepakt met een derde zege op rij. Erna nam Feyenoord de koppositie weer over en is het met ADO dermate slecht gegaan dat trainer Zeljko Petrovic twee weken geleden werd ontslagen.

Zijn opvolger is oud-speler Fons Groenendijk, die sinds zijn dienstverband bij ADO in de jaren tachtig bekend is met de mores onder de fans. In zijn tijd nam de selectie ooit de single ‘Jagen, Jagen’ op: „Midden Noord schreeuwt om een goal en ze roepen Here we go.” Nadien vonden veel spelers het moeilijk om niet te jagen wanneer supporters het lied inzetten, zeiden sommigen. De wil van Vak Midden Noord was heilig.

Zijn voorganger bungelde al tijden. Na een trainingskamp waarin Petrovic vergeefs allerlei spelers benaderde en telkens hoorde dat er te weinig geld was, wilde de trainer op de nieuwjaarsreceptie de microfoon pakken om meer budget te genereren via sponsoren. Vergeet het maar, werd hem gezegd. Zolang de Chinese advocaat Wang Hui de club in bezit heeft, is geen geldschieter bereid om te investeren. Daarmee worden diens aandelen meer waard; dat gunt niemand de Chinese eigenaar.

Even ruig als aanlokkelijk

Dat Petrovic vorige zomer werd aangesteld als trainer was niet het plan. ADO was al rond met Maurice Steijn. De Hagenaar was twee jaar eerder ontslagen bij ADO en zei erna dat hij nooit meer bij de club zou terugkeren, maar zijn genegenheid voor de club is zo groot dat toenmalige bedreigingen van supporters geen belemmering meer vormden voor een hernieuwde samenwerking. Dat is ook ADO: even ruig als aanlokkelijk.

„Ik heb na mijn ontslag inderdaad gezegd dat ik hier nooit zou terugkeren”, erkent Steijn zondagmiddag.„Maar dat had te maken met de mensen die toen de leiding hadden. ’’

Tot een terugkeer kwam het niet. Plots kreeg directeur Mattijs Manders een kans die maar weinig voorgangers was gegund: hij kon clubcoryfee Dick Advocaat binden als adviseur. Onder één voorwaarde: niet Steijn maar Advocaats trouwe assistent Petrovic zou dan trainer worden. Akkoord, zei Manders.

Het viel de clubleiding van ADO zwaar dat Advocaat nog geen maand later naar het Turkse Fenerbahçe vertrok. Ook voor tv-presentator en kersvers clubcommissaris Kees Jansma. Die was weer commissaris geworden op voorwaarde dat hij die rol in het bijzijn van Advocaat zou vervullen. Iedereen geërgerd.

Maar weinig clubs kennen zoveel kopstukken als ADO. Officieel is het organogram van de club overzichtelijk, maar wie een officieuze variant opstelt ziet vertakkingen die leiden naar het Haagse gemeentehuis, het kantoor van voetbalmakelaar Rob Jansen, de behangzaak van supporter en -sponsor John van Zweden, de Londense villa van clubheld Martin Jol, het Rijswijkse kantoor van voormalig clubeigenaar Mark van der Kallen en de burelen van hoofdaandeelhouder United Vansen, het Chinese sportmarketingbedrijf dat lang talmde met het overmaken van geld.

Uiteindelijk werd er gebaald dat Wang Hui eind januari onder druk van de rechter alsnog de 2,2 miljoen euro overmaakte die hij volgens schriftelijke afspraken aan ADO was verschuldigd. Geïnteresseerde partijen hoopten dat Wang niet zou betalen, zodat hij zijn aandelen zou verliezen.

Onkunde

De Chinezen kijken met vertrouwen uit naar het beleidsonderzoek van de Ondernemingskamer. Uit dit onderzoek zal volgens hen blijken dat de directie van ADO kan worden beticht van onkunde.

Directeur Manders is overtuigd dat de club zich verbetert, sportief en financieel. „Ja, er valt genoeg te wensen, maar er wordt weer gelachen”, zegt hij. Binnenkort heeft hij gesprekken met sponsoren waarvan contracten aflopen. „Daar ga ik gewoon met een goed gevoel heen. Waarom niet? .’’

ADO staat laatste en moet in deze vorm vrezen voor degradatie. Als Groenendijk dat niet kan voorkomen met het werkvoetbal dat hij nastreeft, verliest iedereen. Manders, Wang en alle kopstukken samen.