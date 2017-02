Nu doet Wilders nog maar aan twee debatten mee

Geert Wilders, lijsttrekker van de PVV, gaat de confrontatie met andere lijsttrekkers pas de laatste dagen voor de verkiezingen aan. Zondag zegde hij opnieuw een verkiezingsdebat af, ditmaal het RTL-debat dat volgende week in theater Carré zou worden gehouden tussen acht partijen.

De reden die Wilders ditmaal voor zijn afzegging geeft, is dat RTL Nieuws, dat ook dit debat organiseert, dit weekend een interview met Wilders’ oudere broer Paul publiceerde. De PVV-leider noemde op Twitter de RTL-journalisten „laaghartig tuig”. Hij zegt het „walgelijk” te vinden dat zijn familie in de campagne werd betrokken. Volgens Wilders’ broer Paul sleepte de politicus de familie eerder zelf al bij de campagne, door hun moeder te noemen in een interview.

RTL Nieuws-hoofdredacteur Harm Taselaar laat in een verklaring op de RTL-website weten dat hij het betreurt dat Wilders heeft afgezegd. „Het is jammer dat de kiezer aan het kortste eind trekt. Die wordt door de leider van de PVV niet over de standpunten van zijn partij geïnformeerd. Als je de politiek ingaat wordt je geacht verantwoording af te leggen en te debatteren over je standpunten.”

Taselaar staat achter het interview met de broer van Wilders. „Het interview met Paul Wilders over de bedreigingen aan zijn adres, is een relevante journalistieke publicatie. Ik sta er volledig achter. Bovendien zocht hij zelf contact met ons.”

Gevolg van de afzegging is dat de PVV-leider nu aan twee landelijke debatten mee: het NOS-debat op dinsdagavond 14 maart, de dag voor de verkiezingen, waarin hij eerst tegenover Lodewijk Asscher (PvdA) staat en daarna tegenover Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Een avond eerder, op 13 maart, gaat hij bij EenVandaag in debat met VVD-lijsttrekker en huidig premier Mark Rutte. Ook zal Wilders op de verkiezingsavond van het Jeugdjournaal verschijnen, waar de lijsttrekkers op 11 maart aan de hand van gezelschapsspelletjes als kwartet en van vragen van kinderen hun standpunten uitleggen.

Volgens de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van zes peilingen, zouden de PVV en de VVD als er nu verkiezingen worden gehouden de meeste zetels halen (tussen de 23 en de 27 zetels). Voor de PVV-leider is er weinig voordeel te behalen uit de debatten. Hij loopt het risico dat een andere partijleider de aandacht naar zich toetrekt. Via Twitter kan hij zijn boodschap zonder tegenspraak kwijt.

Contact met de kiezers

Het fysieke contact met kiezers is ook beperkt. Zaterdag was Wilders in Spijkenisse om hen te ontmoeten, maar hij werd omringd door tientallen (buitenlandse) cameraploegen.

Vorige week zondag trok Wilders zich ook al terug uit een verkiezingsdebat van RTL. Toen was de reden dat RTL, tegen de oorspronkelijke afspraak in, een vijfde partij voor een debat wilde uitnodigen omdat het verschil in de peilingen tussen de nummers drie, vier en vijf te klein was. Ook de VVD weigerde om die reden nog mee te doen.

Dat de twee broers uiteenlopende opvattingen hebben, is al langer bekend. Dit RTL-interview is niet het eerste interview waarin Paul Wilders stevige kritiek op zijn broer uit. Paul Wilders betichtte zijn broer vorige week overigens van hetzelfde toen die in een interview met Libelle over hun moeder sprak. „Moeder hoort niet thuis in interview”, tweette Paul.

Sinds december spreken de twee elkaar zelfs niet meer, vertelde Paul aan RTL Nieuws. Aanleiding voor de „oorverdovende stilte” is Pauls reactie op de tweet van zijn oudere broer van een foto van de Duitse bondskanselier Angela Merkel met bebloede handen, half december. Geert heeft daarmee „een grens overschreden”, vindt Paul. Maar Geert kan volgens Paul niet tegen kritiek: „Wie hem serieus tegenspreekt, heeft afgedaan. Familie of niet.”