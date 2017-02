Moeizame overwinning van Ajax tegen Vitesse

Ajax heeft opnieuw geen fout gemaakt in de achtervolging op koploper Feyenoord. In een moeizaam uitduel tegen Vitesse boekte de nummer twee in de eredivisie een schrale overwinning: 1-0. Matchwinner was Davy Klaassen, die een in de eerste helft een scherpe counter afrondde. Een kwartier voor tijd nog miste de Ajax-aanvoerder een penalty.

Er is in Ajax, in de weken na de winter, een vastigheid geslopen die voorkomt dat de ploeg tot onder een bepaalde ondergrens afzakt. Dat alles blijkt genoeg om in de eredivisie zes keer op rij te zegevieren en ook om tegen een zeer modale Europa League-tegenstander op de been te blijven. De wedstrijd tegen Vitesse was drie dagen na het matige uitduel tegen Legia Warschau – donderdag aanstaande moet Ajax in de eigen Arena de Nederlandse eer in Europa redden door de 0-0 uit te bouwen tot een uitslag waarmee de achtste finale gehaald wordt. In deze vorm zeker geen garantie.

Onder de grijze hemel boven Arnhem voltrok zich zondagmiddag een matig duel. Onder toeziend oog van David Neres, de Braziliaanse aanwinst van 12 miljoen euro die vrijdag uit São Paulo overkwam, liet Ajax weinig klasse zien. Vitesse evenmin. Met de goal van Klaassen, een strak uitgevoerde counter over zes schijven, bood Ajax maar één keer iets van enige opwinding. In no-time ging het vanaf Hakim Ziyech, diep terug op eigen helft, via het hoofd van Kasper Dolberg naar Klaassen, die een fraaie opening op links uit zijn wreef toverde. Via Nick Viergever en dribbelaar Amin Younes kwam de bal tot bij de inmiddels aangesloten Klaassen, die droog binnen schoof. Zo was het 1-0 bij rust.

Vitesse ving het duel aan met een debutant op linksback, Lassane Faye. Verder een goeddeels vertrouwd gezelschap dat via Adnane Tighadouini al in de eerste minuut tot een vrije schietkans kwam. In het vervolg was het de opmerkelijke slordigheid van Joël Veltman en Davinson Sanchez die Vitesse in de kaart speelden. Maar Ajax-keeper in vorm André Onana had een aardig weerwoord met de voet op de gevaarlijkste actie van Tighadouni, een schotje in de korte hoek.

Kwetsbaarheid

Na rust was het Vitesse dat via gevaarlijke corners dichtbij de gelijkmaker kwam. De kwetsbaarheid van Ajax zat in de voorwaartse beweging, met nauwelijks rust en regelmaat in de passing, geen kans om momentum te pakken laat staan op te bouwen. Een uur lang zat Ajax slecht in de wedstrijd, Bosz zag het met afgrijzen aan. Er liep van alles warm langs de zijlijn. Met name Bertrand Traoré, ooit gevierde spits in Arnhem, solliciteerde naar een plekje achter Bosz in de dug-out.

Uiteindelijk duurde dat nog tot de 65ste minuut, toen Justin Kluivert inviel. Met een forse schop en een gele kaart toonde hij binnen de minuut meer drive in zijn donder dan Traoré in een uur, al was zijn overtreding natuurlijk niet de juiste uitingsvorm. Laat het jeugdige onbezonnenheid zijn geweest. Maar in zijn acties daarna zoog hij de aandacht van de kijker en liefhebber op, levendigheid waaraan node gebrek was.

Vitesse was niet werkelijk bij machte om zijn wil op te leggen, maar uit de hachelijke momenten voor het Ajax-doel putte het thuispubliek hoop. De anders zo accurate Lewis Baker had het niet in de passing, en aan beide kanten werden ballen middendoor in de verdediging zomaar ingeleverd aan de opjagende tegenstander. Vitesse kwam nog een paar keer dicht bij de 1-1. Ricky van Wolfswinkel kwam een teenlengte tekort op een scherpe voorzet van Tighadouni, maar Sanchez leek de situatie namens Ajax onder controle te hebben.

Een kwartier voor tijd ging Ziyech onderuit na een schopje van Navarone Foor, de strafschop werd door aanvoerder Klaassen op de vuisten van Eloy Room geschoten. Baker kon nog namens Vitesse vanaf twintig meter uithalen, maar deed dat eveneens recht op de doelman. Het was allemaal niet veel.

Ajax blijft bij, blijft winnen. Het is alweer even geleden dat de prestaties van de ploeg van trainer Peter Bosz zich in superlatieven lieten uitdrukken. Het is adequaat, alles bij alles. Meer niet. Ajax akkert de winter door, moois blijft uit, of het moeten spaarzame oplevingen zijn van voetbalvermogen dat in de ploeg schuilt gaat. Nu en dan een knappe uitvoering in teamverband, zoals de counter halverwege de eerste helft die tot de 1-0 leidde. Maar je vingers erbij aflikken is er al even niet meer aan de orde.