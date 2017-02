Mediahuis verhoogt bod op TMG en evenaart Talpa

Mediahuis en VP Exploitatie gaan hun gezamenlijke bod op de Telegraaf Media Groep (TMG) verhogen naar een indicatieve prijs van 5,90 euro per aandeel. Dat hebben de organisaties zondag naar buiten gebracht. De partijen hebben op dit moment 60 procent van de aandelen in handen.

Talpa, het bedrijf van televisiemaker John de Mol, maakte eerder al bekend 5,90 euro per aandeel te willen betalen. De Mol stelde toen het “gerespecteerde mediabedrijf voor Nederland te willen behouden en verder uit te bouwen”.

In december werd bekend dat het Vlaamse Mediahuis, uitgever van onder meer NRC, en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van de Brabantse textielfamilie Van Puijenbroek en met 41,3 procent grootaandeelhouder van TMG, een bod van 5,25 euro per aandeel voorbereidden. Volgens de persverklaring is het doel van het verhoogde bod om met de combinatie Mediahuis-TMG te komen tot een “toonaangevend multimediabedrijf” in Nederland en België. De partijen laten weten dat uiterlijk 8 maart 2017 een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht zal worden ingediend bij de Autoriteit Financiele Markten.

Bestuursvoorzitter van Mediahuis Gert Ysebaert zegt verdere samenwerking met Talpa niet uit te sluiten:

“Wij willen ook graag om de tafel met Talpa Holding, zodat er goed overleg kan plaatsvinden over de bestaande en toekomstige relaties tussen Talpa en TMG, en waarbij wij continuering van het aandelenbelang van Talpa in TMG zeker niet bij voorbaat uitsluiten.”

Talpa en TMG zijn al met elkaar verbonden via een samenwerkingsverband, waar beide bedrijven vorig jaar hun radiozenders onderbrachten.