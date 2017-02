Nog vier N-Koreanen gezocht voor moord Kim Jong-nam

De Maleisische politie heeft vier nieuwe verdachten in het vizier in verband met de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat meldt persbureau Reuters.

Eerder werden al een Noord-Koreaanse en een Maleisische man opgepakt en twee vrouwen van wie één op een Vietnamees paspoort reisde en de ander op een Indonesisch paspoort. De vier verdachten zijn niet meer in Maleisië. Volgens de politie hebben ze het land op de dag van de moord op Kim Jong-nam verlaten.

De Amerikaanse en Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten zeggen dat het Noord-Koreaanse regime de opdracht heeft gegeven voor de moord. De Maleisische politie meldt dat de verdachte Noord-Koreanen niet op een diplomatiek paspoort reisden, maar wil niet ingaan op de vraag of ze met het Noord-Koreaanse regime in verband kunnen worden gebracht. Maleisië hoopt familieleden van Kim Jong-nam naar het land te laten reizen om te helpen bij het onderzoek. Ze hebben twee weken om zijn lichaam op te eisen.

Kim Jong-nam was de oudste zoon van Kim Jong-il, de vorige leider van Noord-Korea. Sinds 2003 woonde hij in het Chinese Macau. In 2001 raakte hij uit de gratie nadat hij op een Dominicaans paspoort naar Tokio wilde reizen en een nacht in de cel moest doorbrengen. Een eerdere moordpoging in 2012 mislukte.

De doodsoorzaak is nog niet officieel vastgesteld. In een vloeistof die op de luchthaven van Kuala Lumpur op Kim werd gespoten zaten mogelijk giftige stoffen.