Grote waterstoring Gelderland, water wordt uitgedeeld

In de drie Gelderse gemeenten Doesburg, Rijnwaarden en Zevenaar en in delen van de gemeente Rheden is al sinds zaterdagavond sprake van een waterstoring. Dat meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Midden op haar website. Er zouden rond de 40.000 mensen zonder water zitten. Omdat het water in winkels zondag uitverkocht raakte wordt er zondagavond begonnen met het uitdelen van water.

Vitens dacht zaterdag al de oorzaak te hebben gevonden in een leiding onder de rivier de IJssel, maar dit bleek niet het euvel. Zondag werd duidelijk dat het om twee lekken zou gaan. De eerste zou inmiddels gedicht zijn, naar de tweede wordt nog gezocht. De eindtijd van de storing is daarom nog onzeker. Er is wel een noodleiding aangelegd waardoor sommige huishoudens weer water hebben, alhoewel vaak met een zeer lage waterdruk. Ook kan het water bruin zijn, maar Vitens verzekert dat dat komt door ongevaarlijk ijzerconcentraties.

In eerste instantie zullen verzorgings- en verpleeghuizen zondagavond water krijgen, daarna de andere inwoners van de gemeenten. Het gaat om tankjes van 5 liter. Volgens persbureau ANP zijn er daar 20.000 van beschikbaar. De distributie begint vanuit Zevenaar.