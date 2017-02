Biesheuvelprijs voor Maarten ’t Hart

Maarten ’t Hart heeft de beste korteverhalenbundel van het jaar geschreven. Met De moeder van Ikabod won hij de J.M.A. Biesheuvelprijs. De prijs werd zondag voor de derde keer uitgereikt. In 2015 won Rob van Essen, in 2016 Marente de Moor.

De bundel van ’t Hart kenmerkt zich door “kleurrijke personages, de subtiele excentriciteit en de onmiskenbare kwaliteit”, aldus de jury:

“De jury bekroont het boek dat een grote kennis met aanstekelijk schrijfplezier en een grote ambachtelijkheid weet te verenigen met een ongeëvenaarde stijl, een boek dat de lezer voortdurend aanspoort om dóór te lezen.”

Aan de prijs is een geldbedrag verbonden dat volledig door crowdfunding bij elkaar is gebracht. Dit jaar gat het om 5105 euro en 70 cent.

Naast ’t Hart waren ook A.H.J. Dautzenberg (De dag dat de gieren buigen), Bertram Koeleman (Engels voor leugens), A.N. Ryst (De blauwe maanvis) en Kira Wuck (Noodlanding) genomineerd.

Het is de derde prijs in ’t Harts loopbaan. In 1975 werd hij met de Multatuliprijs onderscheiden voor zijn boek Het Vrome Volk, in 1994 kreeg hij de Gouden Strop voor Het woeden der gehele wereld.

Uit de recensie van NRC van De Moeder van Ikabod: