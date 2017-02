Als een slang kronkelend langs de poortjes

Je hebt skiërs en je hebt Marcel Hirscher. Als het op techniek aankomt, is er geen betere. Dus wint de Oostenrijker vaak. Niet altijd, omdat volmaaktheid – zelfs voor Hirscher – onbereikbaar is. Maar op de dagen dat Hirscher de perfectie benadert, is hij onverslaanbaar, zoals vrijdag bij de WK in St. Moritz op de reuzenslalom en zondag op de slalom. Zo werd het met twee titels Hirschers WK, ontegenzeglijk.

Zijn dans op de slalom was als vanouds. Hirscher kronkelde als een slang langs de poortjes. De mannen die het hem normaliter lastig kunnen maken, dwong hij in de positie om foutloos te skiën. Dat was te veel gevraagd voor de Duitser Felix Neureuther, de Fransman Alexis Pinturault, zijn landgenoot Michael Matt, maar met name zijn Noorse kwelgeest van dit seizoen, Henrik Kristoffersen, die uit frustratie over zijn vierde plaats met alles gooide wat hij in handen kon krijgen.

Hirscher is talentvol, dat is evident. Maar hij heeft meer. De skiër is ein cooler Hund en kan zijn compacte, 1,72 meter korte lichaam buigen als riet. Waar tegenstanders licht hoekig skiën, snijdt Hirscher de bochten wat hoger aan en slalomt hij in één vloeiende beweging langs de poortjes. Als geen ander kan Hirscher zijn lichaam vouwen, een eigenschap die hem bij uitstek geschikt maakt voor de slalomnummers.

De Nederlandse skiërs Adriane Jelinkova en Steffan Winkelhorst hebben op de WK in St. Moritz goed gepresteerd. Winkelhorst begon de slalom met een voortreffelijke 29ste plaats en leek in de top-30 te eindigen, totdat hij in de tweede run bijna een poor- tje miste en veel tijd verloor. Hij eindigde als 42ste. Op de reuzenslalom werd hij 41ste. Bij de vrouwen heeft Adriana Jelinkova vorderingen gemaakt. Zij werd 30ste op de slalom. Op de reuzenslalom was ze als nummer 36 dichtbij de top-dertig.

Hirscher is één met de berg, altijd in balans. Als kind van Annaberg im Lammertal en zoon van een skileraar leerde hij eerder skiën dan lopen. En lopen leerde hij vooral in de bergen van het Salzburger Land, waar vader Ferdinand en zijn Nederlandse moeder Sylvia de Vlieg ’s zomers een Schutzhütte – een overnachtingsplaats voor wandelaars – runden. Pa Hirscher vertelde vier jaar geleden in deze krant dat Marcel in die steile omgeving met veel stenen leerde lopen. Voor vader Ferdinand staat vast dat Hirscher daar zijn uitzonderlijk evenwichtsgevoel heeft ontwikkeld.

Zorgvuldigheid voor alles

Jaren verder, als 27-jarige skiheld van Oostenrijk, heeft Hirscher een bijna optimaal professionalisme aan zijn natuurlijke talenten toegevoegd. De skiër weet zich geholpen door een team, waar het woord Akribie – zorgvuldigheid – leidend is. Of het nu zijn persoonlijke skitrainer Michael Pircher is, zijn conditietrainer, zijn fysiotherapeut, zijn servicemannen, zijn manager, zijn voorlichter en niet in de laatste plaats zijn vader en vertrouwenspersoon is, allen werken volgens het principe van Akribie.

Met zijn status heeft Hirscher zich een speciale positie binnen de Oostenrijkse skiselectie verworven. Hij maakt deel uit van een team, waar de hoeders van datzelfde team geen omkijken naar hebben. Hirscher werkt met een team binnen een team. Zo lang de resultaten voortreffelijk zijn wordt die situatie gedoogd en hoor je in skiënd Oostenrijk niemand klagen.

En toch lijkt er in dit pre-olympische seizoen meer te haperen dan Hirscher lief is. Hij werd in wereldbekerwedstrijden vaker tweede (negen keer) dan eerste (vier keer), met Kristoffersen als zijn voornaamste pijniger. Volgens Hirscher een gevolg van zijn hoogste doelstelling dit seizoen: als eerste skiër voor de zesde keer de algemene wereldbeker winnen, de bokaal die onder skiërs in het hoogste aanzien staat.

Hirscher skiet constant, anders leid je niet het klassement met een voorsprong van 432 punten op Kristoffersen en Pinturault, maar ook met de handrem op. Tegenover de Oostenrijkse pers heeft hij onlangs toegegeven dat hij de eerste runs van de slalomnummers niet altijd tot de limiet heeft geskied. „Omdat de wil om punten te scoren dit seizoen boven alles gaat”, was zijn verklaring.

Welgevallige, keiharde piste

Die voorzichtigheid kon hij bij de WK in St. Moritz laten varen. Nu er geen punten voor de wereldbeker op het spel stonden, kon hij voluit skiën. En dat deed Hirscher, met de resultaten van dien. Want naast het goud op de slalomnummers won hij ook zilver op de combinatie, al was het verschil met de Zwitserse winnaar Lucas Aerni eenhonderdste van een seconde. Helaas voor de Oostenrijker waren de omstandigheden op de slalom die dag met veel sneeuwval slechter dan zondag, toen de keiharde piste hem zeer welgevallig was.

Was er dan helemaal geen smetje in St. Moritz? Ja, één: Hirschers nederlaag in de parallelslalom van de landenwedstrijd tegen de Belg Dries Van den Broecke. Hoon was zijn deel. De krant Der Standard schreef spottend dat een hele Belg een halve Hollander had verslagen. En Hirscher? Die nam die zeldzame nederlaag als een groot sportman. Geen gepiep maar alle credits voor Van den Broecke. Hirscher: „De beste wint. Dan doet afkomst er niet toe. Zelfs niet als Van den Broecke van Aruba zou komen.”