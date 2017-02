Vierde verdachte aangehouden voor moord Kim Jong-nam

De Maleisische politie heeft een vierde verdachte aangehouden in verband met de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Zaterdag maakte de politie bekend dat de Noord-Koreaanse Ri Jong Chol vrijdagavond in de omgeving van hoofdstad Kuala Lumpur is gearresteerd, zo meldt persbureau Reuters. Eerder deze week werden al twee vrouwen die reisden op respectievelijk Indonesische en Vietnamese paspoorten en een Maleisische man voor de moord aangehouden. Volgens de politie wordt nog gezocht naar zeker drie andere verdachten.

Kim Jong-nam stierf afgelopen maandag op het vliegveld van Kuala Lumpur na een aanval waarbij vermoedelijk een giftige stof werd gebruikt. Hij was onderweg naar de Chinese stad Macau, waar hij al sinds 2003 leeft. Zuid-Koreaanse en Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Noord-Korea achter de moord zit.

Autopsie

Een autopsie op het lichaam van Kim moet duidelijkheid geven over de precieze doodsoorzaak, maar de lijkschouwing lijkt tevens tot een diplomatiek conflict tussen Maleisië en Noord-Korea te leiden. Vrijdag meldde een Maleisische bron aan persbureau AP dat een tweede autopsie noodzakelijk zou zijn, omdat de eerste nog niet de benodigde informatie zou hebben opgeleverd. Een politiechef van de regio Selangor meldt aan persbureau Reuters zaterdag echter dat van een tweede autopsie geen sprake is, en het eerste onderzoek nog niet is afgerond.

De Noord-Koreaanse ambassadeur reageerde vrijdag al furieus op de vertraging in het onderzoek en eiste het lichaam van Kim direct op. Volgens Noord-Korea zouden de Maleisische autoriteiten iets proberen te verbergen en met vijandige krachten samenwerken. Maleisië is een van de weinige landen die goede diplomatieke verhoudingen met Noord-Korea onderhouden.

Verborgen camera

Ook over de precieze toedracht van de aanslag op Kim blijven wilde verhalen de rondte doen. Vrijdag meldde een Indonesische politiechef op basis van informatie van de Maleisische politie aan journalisten dat de Indonesische vrouw die in verband met de aanslag is gearresteerd zelf niet door zou hebben gehad iemand te vermoorden.

Volgens de politiechef zou de 25-jarige vrouw erin geluisd zijn onder het voorwendsel onderdeel te zijn van een comedyshow met een verborgen camera. De vrouw zou samen met de andere vrouwelijke verdachte vaker geld hebben verdiend door nietsvermoedende mannen water in het gezicht te spuiten. Zonder dat de twee het doorhadden zou in het goedje waarmee ze Kim bespoten dodelijke stoffen hebben gezeten.