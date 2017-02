Turkije arresteert 26 personen na bomaanslag

De Turkse politie heeft zaterdag 26 mensen gearresteerd in verband met de bomaanslag vrijdagavond in de stad Viransehir, zo meldt persbureau AFP. In een verklaring stellen Turkse autoriteiten dat de aanslag het werk is van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. De PKK heeft zelf nog niet gereageerd.

Het dodental van de aanslag is zaterdagochtend bijgesteld na twee, nadat het lichaam van een bewaker onder het puin vandaan werd gehaald. Eerder was al duidelijk dat een driejarige kind bij de aanslag om het leven kwam.

Autobom

Vrijdagavond ontplofte in de voornamelijk Koerdische stad Viransehir een autobom bij een wooncomplex waar rechters en openbaar aanklagers verblijven. De aanslag kwam enkele uren nadat president Recep Tayyip Erdogan de aftrap had gegeven van de campagne voor het referendum dat op 16 april wordt gehouden. Tijdens dat referendum mogen kiezers stemmen over een plan om Erdogan meer macht te geven.

Onder de gearresteerden zou ook de eigenaar van de ontplofte auto zijn. In december kwamen in Istanbul tientallen mensen om het leven na een aanslag die werd opgeëist door TAK, een radicale afsplitsing van de PKK. Vooral in het zuidoosten van het land vinden met grote regelmaat kleinere of grotere aanslagen plaats, die ofwel door de PKK, ofwel door Islamitische Staat worden opgeëist.