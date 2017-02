PSV wint opnieuw; sc Heerenveen verliest tegen FC Twente

PSV scoorde met 3-1 voor de zesde keer op een rij de volle drie punten. De thuisclub liet uitdager NEC ruimschoots achter zich. Het eerste doelpunt kwam twintig minuten na het startschot via een strafschop van Marco van Ginkel.

Het werd weer even spannend nadat Ali Messaoud tien minuten later gelijk maakte, maar het mocht niet baten. Bart Ramselaar trapte de bal het doel van de Nijmeegse club in; Luuk de Jong deed er in de blessuretijd met een laatste doelpunt nog een schepje bovenop.

PSV loopt op het moment nog vijf punten achter op Feyenoord, de nummer één op de ranglijst.

Strafschop nekt sc Heerenveen

FC Twente won op zaterdagavond met 1-0 van sc Heerenveen en streeft Heerenveen met de bijbehorende drie punten voorbij. Scheidsrechter Serdar Gözübüyü kende Twente aan het begin van de tweede helft een strafschop toe na een kleine overtreding van doelman Erwin Mulder. Mateusz Klich wist er goed gebruik van te maken en scoorde vervolgens de enige treffer van de wedstrijd.

Ondanks verschillende kansen lukte het de Friezen niet om zich te revancheren. Reza Choochannejhad, Joost van Aken en Pelle van Amersfoort wisten geen gebruik te maken van kansrijke posities. Daarmee zakt sc Heerenveen opnieuw op de ranglijst.

Twente moest nieuwe aanwinst Oussama Assaidi missen vanwege een aanhoudende spierblessure aan zijn bovenbeen. Ook Heerenveen kampte met missende spelers: zowel Lucas Bijker als Jerry St. Juste waren geschorst.

FC Utrecht terug op de vierde plek

Gyrano Kerk van FC Utrecht maakt 2-0. Foto ANP

Thuisclub FC Utrecht deed het goed, met een fikse winst van 3-1 op PEC Zwolle. Dat betekent dat de club uit Utrecht nu terug is op de vierde plaats in de ranglijst. PEC Zwolle schopte in de eerste helft de bal het eigen doel in, waarna Gyrano Kerk in de tweede helft de stand op 2-0 zette. Kort voor tijd voegde Nacer Barazite daar nog een derde punt aan toe.

Op de valreep wist Nicolai Brock-Madsen van PEC om met een welgemikte bal toch nog een doelpunt te scoren, maar het was al te laat. PEC Zwolle blijft op de dertiende plek staan.

De tien mannen van Excelsior verliezen flink tegen Heracles

Heracles speelde Excelsior volledig van het veld. Met vier doelpunten wist de club uit Almelo ruimschoots de overwinning te behalen. Excelsior-speler Jurgen Mattheij in de eerste helft van het veld gestuurd met twee gele kaarten op zak, waardoor de Rotterdammers ook nog gedwongen werden om met tien man te spelen. Mattheij beging binnen tien minuten overtredingen tegen Brandley Kuwas en Samuel Armenteros.

Heracles stijgt hiermee naar de negende plaats. Excelsior blijft op zestien steken.