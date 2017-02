‘Staakt-het-vuren Oekraïne vanaf 20 februari’

De regeringen van Rusland en Oekraïne hebben zich opnieuw gecommitteerd aan een wapenstilstand in Oekraïne. Het staakt-het-vuren moet maandag 20 februari van kracht worden. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland en Rusland zaterdagmiddag gezegd.

Afgelopen woensdag maakte de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) al eens bekend dat er een akkoord was tussen de regering in Kiev en pro-Russische separatisten, maar sindsdien werd er toch weer geschoten. Tijdens een bijeenkomst van de zogeheten Normandië-groep, in marge van de veiligheidsconferentie in München, hebben Rusland en Oekraïne beloofd om de afspraken na te komen. Dat maakte de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, bekend na afloop van het beraad. In het Normandië-overleg, proberen Duitsland en Frankrijk tussen de strijdende partijen te bemiddelen.



De Russische minister Sergey Lavrov gaf in eerste instantie geen verklaring, maar bevestigde later tegenover persbureau Reuters dat op maandag een staakt-het-vuren zal ingaan. Ook werd afgesproken dat men opnieuw zal proberen de zware wapens terug te trekken. De OVSE moet toegang krijgen om het staakt-het-vuren te verifiëren en het Rode Kruis moet de kans krijgen om een uitruil van gevangenen voor te bereiden.