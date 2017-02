Hongaars liefdesdrama On Body and Soul wint Gouden Beer

Het eigenzinnige liefdesdrama On Body and Soul (Testről és lélekről) van de Hongaarse Ildiko Enyedi wint de Gouden Beer, de belangrijkste prijs op het grootste filmfestival van Berlijn. On Body and Soul gaat over twee excentrieke medewerkers van een slachthuis die in gedeelde dromen verliefd op elkaar worden. Fransman Alain Gomis mocht de tweede prijs in ontvangst nemen voor zijn film Félicité.

Dit jaar was de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven voorzitter van de 67ste editie van het prestigieuze filmfestival. Hij reikte de Zilveren Beer voor beste regisseur uit aan de Fin Aki Kaurismäki voor The Other Side of Hope (Toivon tuolla puolen), over een restaurateur die bevriend raakt met een groep vluchtelingen.

Sebastián Lelio, regisseur en schrijver van het Chileaanse drama A Fantastic Woman mocht de Zilveren Beer voor het beste script in ontvangst nemen. De prijs voor beste acteur ging naar Georg Friedrich voor de film Bright Nights (Helle Nächte), waarin hij een afstandelijke vader speelt die met zijn zoon op reis gaat naar Noorwegen. Kim Min-hee kreeg de Zilveren Beer voor beste actrice voor haar emotionele rol in de Zuid-Koreaanse film On The Beach At Night Alone.

Ook werden er een aantal publieksprijzen uitgereikt, de Panorama-prijzen. De prijs voor beste fictiefilm ging naar Insyriated, een drama over de Syrische burgeroorlog van de hand van de Belgische regisseur Philippe van Leeuw. I Am Not Your Negro, een uitgebreide blik op het racismeverleden van de Verenigde Staten, kreeg de publieksprijs voor de beste documentaire.

Summer 1993 kreeg de prijs voor beste eerste speelfilm. Small Town ontving de Gouden Beer voor beste korte film.