Dode en 25 gewonden bij treinongeluk Leuven

Reddingswerkers bij de ontspoorde trein bij Leuven. Foto Eric Vidal/Reuters

In het Belgische Leuven is bij een ontspoorde trein een dode en 25 gewonden gevallen, waarvan twee zwaargewond. Dat bevestigt de Leuvense burgemeester Louis Tobback aan de Vlaamse omroep VRT. Het dodelijke slachtoffer zou geen treinpassagier zijn geweest. “Gerechtelijk onderzoek moet uitwijzen wat die persoon daar deed”, aldus Tobback tegen VRT.

De trein ontspoorde zaterdagmiddag rond 13:20 uur bij het wegrijden richting De Panne. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Op afbeeldingen in Belgische media is te zien hoe een van de wagons op zijn kant ligt. De Standaard schrijft dat één van de wagons van de trein is afgebroken. Het ongeluk gebeurde in een wisselzone.

Storing rond Leuven

Volgens de VRT zouden er vijftig tot zestig passagiers in de trein hebben gezeten. De Belgische premier Michel is inmiddels aangekomen op de plek van het ongeluk. Passagiers van de trein zijn door de politie Leuven opgevangen.

Een 50-tal geëvacueerde reizigers van de ontspoorde trein in #Leuven worden tijdelijk opgevangen in het Politiehuis aan de Philipssite. — Politie Leuven (@PolitieLeuven) February 18, 2017

Medeleven met slachtoffers en familieleden van het treinongeval in #Leuven. Dank aan de hulpdiensten voor snelle interventie. — Charles Michel (@CharlesMichel) February 18, 2017

Treinverkeer van en naar Leuven is onderbroken. Er zijn bussen ingezet. De onderbreking gaat mogelijk nog langere tijd duren, schrijven Belgische media.

dit bericht wordt aangevuld