China stopt import van kolen uit Noord-Korea

China voert vanaf zondag een totale stop in op de import van kolen vanuit Noord-Korea, zo maakte het ministerie van Handel zaterdag bekend. De maatregel wordt genomen om te voldoen aan de economische sancties die de Verenigde Naties tegen Noord-Korea heeft uitgevaardigd.

Die sancties gelden al geruime tijd en hebben tot doel Noord-Korea de middelen te onthouden voor het ontwikkelen van een nucleair raketprogramma. Hoewel China al eerder aangaf de sancties na te leven en de import van kolen stop te zetten, bleef het land bepaalde leveringen toestaan die noodzakelijk zouden zijn voor ‘het welzijn van het volk’.

Weigering

Vorige week zondag weigerde China in de havenstad Wenzhou echter plotseling een levering van Noord-Koreaanse kolen ter waarde van circa 1 miljoen dollar. Waarom China haar beleid plotseling aanscherpt laat het land nog altijd in het midden, maar de weigering kwam een dag nadat Noord-Korea een test uitgevoerd met een ballistische raket. De raketlancering was de eerste sinds het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

Ook zou de maatregel te maken kunnen hebben met de moord op Kim Jong-nam. Deze halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un die al enige tijd in China woonde, stierf maandag in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur na een aanval met een chemisch middel. Zuid-Koreaanse en Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat Noord-Korea achter de moord zit.

De importstop geldt in ieder geval tot 31 december. Noord-Korea is voor China de vierde grootste exporteur van kolen. Vorig jaar leverde het land circa 22 miljoen kilogram kolen, een groei van 14,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.