Iraakse luchtmacht: ‘Binnenkort groot offensief West-Mosul’

De westkant van de stad Mosul is op zaterdagavond bestookt met pamfletten waarop gewaarschuwd wordt voor een aanstaand offensief van het Iraakse leger. Dat meldt persbureau Reuters. IS-bolwerk Mosul wordt door de rivier de Tigris in twee helften opgedeeld; het Iraakse leger heeft sinds enkele weken de oostkant van de stad volledig in handen. Strijders van Islamitische Staat (IS) bezetten de westkant van de stad.

Er wonen echter nog zo’n 650.000 burgers in West-Mosul. Die leven sinds juni 2014 onder bezetting door IS. De pamfletten zijn een initiatief van de Iraakse luchtmacht om deze mensen voortijdig te waarschuwen. Op de briefjes staat dat het Iraakse leger nu ‘op West-Mosul af komt’. Strijders van IS wordt aangeraden de wapens neer te leggen.

De Iraakse minister-president Haider al-Abadi zei in januari er van uit te gaan dat IS drie maanden later uit Irak zou zijn verdreven. De Amerikaanse militairen hielden het toen op twee jaar - voor Mosul én het andere grote IS-bolwerk, de Syrische stad Raqqa. Bij Mosul bestaan de troepen uit leden van het Iraakse leger, Koerdische milities en de Amerikaanse luchtmacht.