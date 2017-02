Voormalig voorman No Surrender gearresteerd

Klaas Otto is vrijdagochtend vroeg in Bergen op Zoom gearresteerd, vier dagen nadat hij uit voorlopige hechtenis vrij was gekomen. In een reactie aan ANP laat de politie weten dat Otto de voorwaarden voor zijn vrijlating heeft geschonden. De politie kan nog niet zeggen welke voorwaarden dit zijn.

Otto zat sinds juni vast voor misdrijven als brandstichting, witwassen en afpersing. Hij zou zakenpartners voor veel geld en goederen hebben afgeperst, waaronder auto’s en een speedboot. Volgens het Openbaar Ministerie gingen de bedreigingen gepaard met zo veel geweld dat getuigen bang waren om een verklaring af te leggen. Otto kwam vorige week onder strenge voorwaarden vrij en moest een enkelband dragen. Zo kon in de gaten gehouden worden of hij contact op zou nemen met slachtoffers of getuigen.

Arrestatieteam

In een woonwagenkamp in Bergen op Zoom werd Otto vroeg in de ochtend aangehouden door een arrestatieteam. De politie liet aan De Telegraaf weten dat dit nodig was omdat Otto geldt als “vuurwapengevaarlijk”. De familie van Otto reageert tegenover de krant verontwaardigd op de arrestatie. Volgens hen kwam het arrestatieteam met een gepantserde wagen en lag een raam er bij hen uit. “We dachten dat het om een terroristische actie ging”, zegt de dochter van Klaas Otto.

De advocaat van Otto, Louis de Leon, was officieel nog niet op de hoogte van de aanhouding. Hij liet in een reactie aan ANP weten ook verbijsterd te zijn door de tussenkomst van een arrestatieteam: “Ze hadden ook gewoon aan kunnen bellen.”

Ook de rechterhand van Otto, Janus de V., werd vrijdagochtend gearresteerd. De V. wordt net als Otto verdacht van het schenden van vrijlatingsvoorwaarden.