Vier hommages aan de bedrieglijke eenvoud van Dick Bruna

Bruna’s eenvoud is „bedrieglijk”, zeggen alle vier. Siegfried Woldhek ziet „liefde voor de mooie lijn”, waaraan hij keihard werkte. „Onvoorstelbaar dat dat hem al lukte zonder computer.” Hoewel „supergestyleerd” is zijn lijn toch „levendig en gevoelig”, zegt Philip Hofman; „het maakt hem niet te imiteren.” Volgens Barbara Stok toont Bruna „hoe geniaal je kunt worden in wat je met een lijn kunt bereiken”. En Paul van der Steen, die zelf in zijn tekeningen graag „uitpakt”, zegt dat Bruna magistraal was „in het leeglaten”. Hij noemt zijn werk „van een minimalistische schoonheid”.

De vier illustratoren over Dick Bruna:

Philip Hopman: „Totale eenvoud en toch gevoelig. Niet te imiteren.”:



Paul van de Steen: „Heerlijk dat hij zo succesvol is geweest.”:



Barbara Stok: „Echt een trots van Nederland.”:



Siegfried Woldhek: „Het ambachtelijke staat me aan.”: