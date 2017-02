‘Turks consulaat pakt paspoort Gülen-aanhangers af’

Het Turks consulaat in Rotterdam neemt paspoorten in beslag van Turken die banden zouden hebben met de Gülen-beweging. Dat meldt dagblad Trouw.

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt dat een aantal personen met de Turkse nationaliteit bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebben aangeven dat hun paspoort is afgenomen. De woordvoerder weet niet om hoeveel mensen het gaat, “dit wordt niet centraal geregistreerd”. Het ministerie kan niet bevestigen dat het gaat om aanhangers van Gülen.

Voor Turkse rechter onschuld bewijzen

De Turkse-Nederlanders van wie het paspoort is afgepakt kregen in het consulaat te horen dat ze te boek staan als voortvluchtige. Ze kunnen pas een nieuw Turkse paspoort ontvangen wanneer ze - met een eendaags paspoort- naar Turkije vliegen om voor de rechter hun onschuld te bewijzen. Het risico is groot dat ze in de gevangenis belanden. In een geval gaat het om een vrouw die alleen de Turkse nationaliteit bezit en problemen kreeg bij de verlenging van haar verblijfsvergunning.

Naast aanhangers van Gülen, de invloedrijke geestelijke die door de Turkse regering verantwoordelijk wordt gehouden voor de couppoging van 15 juli 2016, zouden ook paspoorten ingenomen zijn van Koerden en kritische journalisten. Zo laten asieladvocaten aan Trouw weten. De Turkse ambassade in Den Haag was vrijdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.