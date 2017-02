Prins Bernhard en 500 andere beleggers het schip in voor 17,5 miljoen euro

Een groep van circa vijfhonderd vooral Nederlandse ondernemers heeft 17,5 miljoen euro verloren met investeringen in het geflopte internetbedrijf EFactor. Twee dagen voordat zij hun aandelen bij een beursgang eind oktober 2015 in New York te gelde konden maken, ontstonden er strubbelingen tussen EFactor en de Amerikaanse zakenbank die de beursgang begeleidde.

Uiteindelijk werd de beursgang afgeblazen, verloren de aandelen hun waarde en verlieten de drie Nederlandse oprichters Efactor met stille trom.

Het drietal – Roeland Reinders, zijn vader Adrie Reinders en diens vriendin Marion Freijsen – vertelt in NRC voor het eerst over de mislukte beursgang en over hun successen met het ophalen van geld voor hun startende onderneming.

Uit deponeringen bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC blijkt dat onder meer Bernhard van Oranje, vastgoedmiljardair Ronny Rosenbaum en diens schoonzoon David Beesemer aandelen EFactor kochten, net als tientallen minder bekende investeerders.

„We hebben in zes jaar zo’n 17,5 miljoen euro uit de markt gehaald, bij meer dan vijfhonderd aandeelhouders. Ook werknemers werden soms in aandelen betaald. Het idee was dat iedereen die zou verzilveren als we naar de beurs gingen”, zegt Adrie Reinders, die de gang van zaken „bijzonder spijtig voor de aandeelhouders” noemt. „Bij een startup als EFactor is het alles of niets. En voor ons werd het helaas niets.”

Een aantal beleggers rond vastgoedondernemer David Beesemer neemt geen genoegen met deze uitleg. Zij vermoeden vals spel. „We gaan een Stichting Gedupeerden EFactor oprichten, die als primair doel heeft de waarheid boven tafel te krijgen,” zegt advocaat Allon Kijl, die optreedt voor acht investeerders, onder wie Beesemer.

Kijl: „Als de familie Reinders kan uitleggen dat de opgehaalde 17,5 miljoen rechtmatig zijn uitgegeven en zorgvuldig besteed, dan zijn we snel klaar en nemen we ons verlies. Maar tot die tijd doen we er alles aan om de waarheid boven tafel te krijgen.”