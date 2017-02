Omzet industrie stijgt dankzij olieprijs en chemische sector

De Nederlandse industrie heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar 4,5 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Ondanks de omzetherstel in het laatste kwartaal, daalden de afzetprijzen en omzet over heel 2016 wel met respectievelijk 2,9 en 3,7 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzettoename in het laatste kwartaal is het gevolg van hogere afzetprijzen. Die hogere afzetprijzen waren vooral te danken aan de stijgende olieprijzen. Hoewel er minder olie geproduceerd werd, lagen de afzetprijzen 13 procent hoger en steeg de omzet met 1,6 procent. December was wat de prijsontwikkeling betreft de grote uitschieter: de prijzen waren in deze maand 35,2 procent hoger dan eind 2015. De laatste keer dat er sprake was van zo’n prijsstijging in de aardolie-industrie, was in het vierde kwartaal van 2012.

Dat de prijzen zo stegen, is het gevolg van afspraken die in november zijn gemaakt door de veertien Opec-landen. Door de olieproductie aan banden te leggen - Opec-landen hebben de totale productie met 1,2 miljoen vaten teruggebracht, naar 32,5 miljoen vaten per dag – is er iets gedaan aan de lage olieprijzen. In de eerste negen maanden van 2016 daalden de olieprijzen nog, maar in oktober en november stegen de prijzen weer met respectievelijk 6,9 procent en 0,3 procent.

Chemische industrie

De chemische industrie heeft ook bijgedragen aan de omzetstijging van de Nederlandse industrie. In die branche stegen de prijzen met 0,8 procent. Dit komt door een prijsstijging van 2,7 procent op de binnenlandse markt. Ook de productie nam voor het vijfde kwartaal op rij toe. De omzet steeg voor het eerst sinds 2014, met 5,2 procent.

Dat er ook in andere branches sprake is van groei blijkt onder meer uit de hout- en bouwmaterialenindustrie, de meubelindustrie, de metaalindustrie en de transportmiddelenindustrie. Dat er juist zo’n flinke groei was in de hout- en bouwmaterialenindustrie komt door de aantrekkende woningmarkt.

Sectoren waar het juist minder goed ging, waren de textielindustrie, elektro- en machine-industrie en de papier- en grafische industrie.