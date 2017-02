Dit is wat Kraft Heinz allemaal maakt

Ketchup van Heinz, natuurlijk. Maar ook Philadelphia, Capri Sun, Jell-O, Brinta, Honig en Venz. Het Amerikaanse Kraft Heinz heeft, in zijn eigen woorden, iets te bieden „voor alle eetgelegenheden”. Vooral in de Verenigde Staten is het voedings- en drankenconcern met ruim 50 verschillende merken – van soepen tot sauzen, snacks en sappen – ruim vertegenwoordigd.

Achter Kraft Heinz zitten zitten twee grote namen: Berkshire Hathaway (van de Amerikaanse miljardair Warren Buffet) en 3G Capital (van de Braziliaanse miljardair Jorge Paulo Lemann). In 2013 kochten Buffet en Lemann samen H.J. Heinz, twee jaar later volgde de koop van Kraft Foods.

En wellicht wordt Kraft Heinz weer een stap groter: vrijdag bood het concern 134 miljard euro voor Unilever. Dat bod wees Unilever weliswaar af – het zou het Brits-Nederlandse concern „fundamenteel onderwaarderen” – maar Kraft Heinz zei er meteen bij nog altijd „uit te zien naar een overeenkomst”. Met andere woorden: u bent nog niet van ons af.

Ketchup en roomkaas

Voordat Heinz en Kraft in 2015 fuseerden, waren voor de Nederlandse consument vooral de merken van Heinz bekend. De ketchup, maar ook siroop van Karvan Cévitam, Wijko satésaus en broodbeleg van De Ruijter en Venz. Kraft moest het in Nederland vooral hebben van roomkaas Philadelphia en de drankjes van Capri Sun. Na de fusie in 2015 werd Kraft Heinz (42.000 werknemers) een van de grotere bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, al kwam het nog niet echt in de buurt van giganten als Nestlé, Unilever en Pepsico.

In de twee jaar dat het concern bestaat, ging het hard. De winst steeg van 1,8 miljard dollar in 2015 tot 4,2 miljard dollar vorig jaar, terwijl de omzet ruim een miljard daalde tot 26,5 miljard. Vijf fabrieken gingen dicht en 7.000 mensen werden ontslagen.

Unilever (bijna 170.000 werknemers) zag zijn omzet met zo’n 500 miljoen dalen naar 52,7 miljard euro en maakte 5,5 miljard euro winst – niet eens zo gek veel meer dan de winst van het kleinere Kraft Heinz.

Na het bod van Kraft Heinz is het speculeren over de eventuele toekomst van Unilever binnen Kraft Heinz begonnen.

Opknippen en doorverkopen

Want waarom wil Kraft Heinz eigenlijk een bedrijf overnamen dat maar een kwart van zijn omzet behaalt uit voedingsmiddelen en 19 procent uit producten als ijs (Magnum, Ben & Jerry’s) en dranken (Lipton)? Het bedrijf haalt een veel groter deel (bijna 40 procent) uit verzorgingsproducten, van merken als Dove, Rexona en haarverzorgingsmerk Sunsilk. Deze divisie is goed voor bijna de helft van de operationele winst. Daarnaast komt bijna 20 procent van de omzet uit schoonmaakmiddelen (zoals Cif) en wasmiddel (Robijn, Omo).

Wellicht houdt Kraft Heinz alleen de voedsel- en drankentak van Unilever, zo citeert Bloomberg analisten van zakenbank Jefferies & Co. Daar kan 3G dan, net zoals bij Kraft Heinz, flink in de kosten gaan snijden. De verzorgingsproducten- en de schoonmaak- en wasmiddelentak van Unilever kunnen dan doorverkocht worden.

Mocht Kraft Heinz-Unilever er komen, dan ontstaan volgens Bloomberg het op een na grootste voedingsmiddelen- en drankenconcern ter wereld, met een omzet van zo’n 85 miljard dollar in 2016, dat alleen Nestlé (ruim 90 miljard) nog voor zich hoef te dulden.