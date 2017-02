‘Honderden kinderen teruggekeerd naar Calais’

In de laatste weken zijn honderden migranten teruggekeerd naar Calais. De meeste daarvan zijn kinderen die zonder ouders rondzwerven, zegt de lokale hulporganisatie Utopia 56 tegen persbureau Reuters.

Afgelopen oktober werd de zogeheten ‘Jungle van Calais’ ontruimd en werden zo’n zesduizend migranten die illegaal Groot-Brittannië hoopten te bereiken elders in Frankrijk ondergebracht.

Sinds enkele weken zwerven er weer vluchtelingen rond in de buurt van de voormalige ‘jungle van Calais’. Hoewel een getal van drie- tot vierhonderd wordt genoemd is het volgens Yolaine Bernard van hulporganisatie Salam moeilijk te zeggen hoeveel kinderen en volwassen migranten er op dit moment precies verblijven:

“We hebben ze niet allemaal geteld, maar we zien de hele tijd nieuwe gezichten. Dus we hebben het zeker over honderden mensen. De autoriteiten doen niks sinds de jungle is ontruimd. We staan er hier alleen voor.

Het regionale bestuur van Calais kan geen aantallen bevestigen en zegt daarnaast voorzichtig te zijn met het verspreiden van berichten dat migranten een goede behandeling en hulp krijgen als ze terugkomen.

Al meerdere keren ontruimd

Al sinds het begin van de eeuw kampt Calais met overlast van vluchtelingen die de oversteek naar Groot-Brittannië willen maken. Zo werd er al in 2002 een officiëel, maar overvol vluchtelingenkamp gesloten op last van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy.

Sinds de enorme toename van de vluchtelingenstroom in 2014 hebben de Franse autoriteiten geprobeerd de situatie onder controle te houden en de vluchtelingen zoveel mogelijk over het hele land te verspreiden. Toch bleven er duizenden migranten in de jungle. Er waren grote gezondheidsproblemen, tekorten aan eten en er vond ook veel geweld plaats. Het kamp vanaf 24 oktober 2016 volledig ontruimd.

Dat de problemen daarmee niet zouden zijn opgelost viel toen al te voorzien, schreef NRC-correspondent Peter Vermaas eind oktober.