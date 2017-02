Haagse Zaken #1: Henk Krol

Politici in de krant. Politici op televisie. Op de radio. Op billboards. Op sociale media. Politici buitelen over elkaar heen om hun standpunten te verdedigen en aan te prijzen en de standpunten van andere partijen juist neer te sabelen. Het is campagnetijd.

Haagse Zaken is de nieuwe politieke podcastserie van NRC, waarin we je laten kennismaken met zes van de meest spraakmakende lijsttrekkers van het Binnenhof. Wat is hun visie op Nederland? Hoe geven ze leiding aan hun partij? Zijn ze benaderbaar voor journalisten? En hoe gaan ze met kiezers om als ze op campagne zijn op de markt?

In de eerste aflevering van Haagse Zaken praten verslaggevers Titia Ketelaar en Emilie van Outeren over 50Plus-lijsttrekker Henk Krol. Emilie volgde Krol en zijn partij 50Plus voor NRC in zijn eerste jaren in Den Haag, Titia doet dat nu. De presentatie van Haagse Zaken is in handen van onze columniste Lamyae Aharouay.

Luister via deze player naar de eerste aflevering over Krol: