Familie van overleden Renata stapt naar medische tuchtraad

De advocaten van de familie van het Georgische meisje Renata, dat ons land werd uitgezet terwijl ze leukemie had, stappen naar de medische tuchtraad. Renata overleed na terugkeer in Nederland op achtjarige leeftijd. In een persbericht melden de advocaten:

“Wij zien aanleiding om zowel de medische dienst op het AZC als het detentiecentrum waar cliënten verbleven juridisch aan te pakken.”

Ook ten aanzien van de individuele zorgverleners zijn er volgens de advocaten “handvaten om via medische tuchtprocedures recht voor cliënten te halen.”

Acute leukemie

Renata, haar vader, moeder, zusje en grootmoeder vroegen in 2012 asiel aan in Nederland. Maar ze werden uitgezet naar Polen, waar ze voorafgaand aan hun reis naar Nederland verbleven.

Vlak nadat ze in Polen was teruggekeerd, zakte Renata in elkaar. Ze werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek uit bloedonderzoek dat Renata acute leukemie had.

Nadat duidelijk werd dat een ernstig ziek kind was uitgezet, gaf toenmalig staatssecretaris Fred Teeven de familie alsnog toestemming zich in Nederland te vestigen voor behandeling van Renata. Maar die bleek in 2014 tevergeefs. Het kind stierf.

‘Ouders treft geen enkele blaam’

De advocaten zeggen op basis van nieuwe rapporten dat de ouders “geen enkele blaam treft”, dat het medisch centrum van het AZC in kwestie “slecht georganiseerd was”. Ook in het detentiecentrum zouden onregelmatigheden zijn ontdekt.

De NOS meldt eerder vandaag al dat uit conclusies van een vervolgonderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie in de zaak van Renata blijkt dat de zorgverlening aan de zieke Renata beter had gemoeten.

Maar zowel de ouders als individuele zorgverleners valt dat niet te verwijten, aldus het de conclusies. Wel was de verslaglegging in medische dossiers onzorgvuldig en ontoereikend en communiceerden zorgverleners in het azc waar het gezin verbleef, te weinig met elkaar.