Deze man wil seriemoordenaars opsporen met data

Als iemand een keer per maand een moord pleegt, valt dat op. Maar als diegene minder dan een keer per jaar een slachtoffer zoekt kan dat gemakkelijker ongemerkt voorbij gaan. Dit is een probleem dat de gepensioneerde verslaggever Thomas Hardgrove probeert op te lossen. Hij heeft informatie over meer dan 600.000 moorden in de VS verzameld en door de details van al die zaken te vergelijken kan hij patronen ontdekken. Met deze data ontwikkelde hij software om seriemoordenaars op te kunnen sporen.

Na zijn pensioen begon Hardgrove het Murder Accountability Project, MAP, dat inzicht geeft in data van moordzaken in de VS. Daarmee kan iedere Amerikaan de details van moordzaken over een bepaalde tijdsperiode vergelijken en ontdekken of er een seriemoordenaar in zijn stad rondloopt. De organisatie zegt op de website: “Amerika levert slecht werk in het bijhouden en opsporen van onopgeloste moordzaken.” Meer dan een derde van de moorden tussen 1980 en 2010 werd in het land nooit opgelost.

De longread Serial killers should fear this algorithm van Bloomberg Bussinessweek volgt zijn futuristische project. Zo kon Hardgrove eerder al op basis van zijn berekeningen de politie van de stad Gary melden dat zij een seriemoordenaar over het hoofd zagen. Ook bleken testen met de software te werken: uit zijn berekeningen kwamen seriemoordenaars naar boven die al gepakt waren.

Toch lijkt de politie nog geen gebruik te maken van de software van Hardgrove, het staat alleen online om publiekelijk gebruikt te worden. Zo zou een familielid van een onopgeloste moordzaak het heft in eigen handen kunnen nemen en via de software zien of de zaak nog aan andere moorden te linken valt. Maar de verslaggever probeert ook politieteams te overtuigen van zijn programma, hij mailt ze als hij denkt een seriemoordenaar te hebben gevonden.

Lees deze intrigerende longread en oordeel zelf of dit de software van de toekomst is.