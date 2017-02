Trump de favoriet van Moskou? No more

Russische politici en journalisten zagen in Trump de gedroomde kandidaat: pragmatisch, isolationistisch, deal-bereid, en iemand die andere landen hun invloedssfeer leek te gunnen. Een pro-Russische zakenman in het Witte Huis. Maar na vier chaotische Trump-weken begint ook in Moskou het ongemak zichtbaar te worden.

Niet alleen de fixatie van de progressieve Amerikaanse pers op Trumps vermeende Russiche connecties leidt in het Kremlin tot ergernis. Ook het vertrek van Trumps zeer pro-Russische veiligheidsadviseur Michael Flynn is een tegenslag. Ook werd Moskou woensdag onaangenaam verrast door een tweet van Trump: „Rusland heeft de Krim ingenomen tijdens de Obama-regering. Was Obama te soft voor de Russen?” Het leidde tot een stortvloed van boze en teleurgestelde reacties. „We hebben te snel gedacht (…) dat hij op de een of andere manier pro-Russisch was”, luidde de reactie van Leonid Sloetski, voorzitter van het Doema-comité voor Buitenlandse Zaken.

Het Kremlin lijkt nu vooral afstand te willen houden van de chaos in Washington. „Een absoluut interne kwestie”, zei Kremlin-woordvoeder Dmitri Peskov over een mogelijk onderzoek naar Trumps Russische banden. Nikolaj Kovaljov, ex-directeur van geheime dienst FSB, sprak van een informatie-oorlog tegen Trump. „Deze politieke spelletjes zullen doorgaan zolang anti-Russisch sentiment heerst binnen het Amerikaanse establishment.”

Intussen bevestigde het Pentagon donderdag dat Russische gevechtsvliegtuigen een Amerikaans marineschip vorige week gevaarlijk dicht naderden in de Zwarte Zee.

Onvoorspelbaarheid

Verder lijkt ook Trumps compromisbereidheid tot nog toe ver te zoeken. Zo zwakte hij harde woorden over de NAVO af, gaf hij zijn steun aan Oekraïne en lag hij snel overhoop met Ruslands bondgenoot Iran. Ook Trumps interpretatie van de strijd tegen terrorisme en het inreisverbod voor moslims kan in Rusland – met twintig miljoen moslims – op niet al te veel begrip rekenen.

Maar grootste risico voor Moskou is Trumps onvoorspelbaarheid, menen waarnemers. „Het lijkt erop dat Trump in Rusland een bondgenoot ziet in zijn opstand tegen de huidige wereldorde. Maar de Amerikaanse onvoorspelbaarheid is een klap voor Rusland, dat zich eigen capriolen slechts kan permitteren als het de westerse reactie kan voorspellen”, aldus analist Lilia Sjevtsova op de Russische nieuwssite van Echo Moskvy.

Langzaam bekoelt ook het enthousiasme van Russische media. „Er is geen natie die de verkiezing van Trump nauwkeuriger volgde dan de Russen”, zei journalist en Kremlin-propagandist Dmitri Kiseljov in januari. Volgens cijfers van het Russische persbureau Interfax brak Trump vorige maand mediarecords: zijn naam werd 202.000 keer genoemd tegen 147.000 keer Poetin. „De lof die de Russische staats-tv Trump toezwaaide, maakt plaats voor ongemakkelijk besef: wat als de man die zij (…) de hemel in prezen, niet de messias blijkt die ze dachten?”

En de gewone Rus? Velen kijken de kat uit de boom. De gepensioneerde Jevgeni bij tramhalte 19 in Moskou: „Er zijn nog geen stappen gezet waaruit je iets zou kunnen afleiden.” In Moskou hielden pro-Kremlin supporters woensdag een demonstratie tegen de Trump-overkill op tv.