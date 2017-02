Nieuw register vastgoedtaxateurs leidt tot ene na andere ruzie

De conflicten stapelen zich op rond het nieuwe Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Het voltallige bestuur is afgelopen jaar opgestapt en onlangs ook de voorzitter van de zogenoemde centrale raad, Karel Schiffer. Het register heeft „vrij weinig tot geen draagvlak” en veel taxateurs zien het liever „omvallen” als het ledengeld stijgt, hebben brancheverenigingen VastgoedPRO en NVM gezegd.

Onder druk van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) werd het register op 1 januari 2016 opgericht als een „gedegen zelfreguleringshuis van en voor de taxateur”. Nederlandse taxateurs waarderen jaarlijks naar schatting voor 500 miljard euro aan vastgoed, zegt het NRVT: het register wil daarom de „onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur” borgen.

Door een „constructiefout” in de statuten is er afgelopen jaar knallende ruzie ontstaan over wie de baas is van het register. Het bestuur trad in etappes af na botsingen met Schiffer, jarenlang het gezicht van het Waarborgfonds Eigen Woningen dat NHG-hypotheken verstrekt. Schiffer vertrok zelf eind januari.

Brancheverenigingen NVM (4.000 leden) en VastgoedPRO (700 leden), die het register zelf hebben opgericht, hebben vorige maand boze brieven geschreven aan de nieuwe bestuurder Hamith Breedveld. Ze klagen over de interne conflicten, nieuwe regels en verboden, de contributie en de afstand van het register tot gewone taxateurs.

Het zelfregulerende register is „een moetje” voor de branche om strenge taxatiewetgeving te voorkomen, zegt Breedveld. Hij wil alle brancheverenigingen deze maand uitnodigen voor een goed gesprek. Verder zijn de tariefsverhogingen beperkt en worden de verenigingen voortaan nauwer betrokken bij het NRVT.

Lees ook: Zelfregulering? De taxateurs maken vooral ruzie