Schiphol goedkoopste luchthaven van West-Europa

Luchtvaartmaatschappijen zijn op geen enkele luchthaven in West-Europa zo goedkoop uit als op Schiphol. Daarnaast verbeterde de aansluiting van het vliegveld op het internationale lijnvluchtennetwerk behoorlijk. Dat blijkt uit twee donderdag gepubliceerde onderzoeken van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In het eerste onderzoek bekeek SEO voor elf grote vliegvelden hoeveel vliegmaatschappijen in 2016 precies moesten betalen aan luchthavengelden, heffingen voor de luchtverkeersleiding en heffingen door de overheid. Schiphol staat op de ranglijst op de gedeelde negende plaats, samen met Dubai. Die luchthaven was altijd goedkoper dan Schiphol, maar staat na een uitbreiding van de passagiersbelasting nu op hetzelfde prijsniveau als het vliegveld in Amsterdam.

Heathrow

Alleen de luchthaven Atatürk in Istanbul kwam goedkoper uit het onderzoek dan Schiphol. Daar waren luchtvaartmaatschappijen 29 procent minder geld kwijt. Madrid, München, Zürich, Charles de Gaulle in Parijs, Londen Gatwick en Frankfurt waren allemaal flink duurder. Londen Heathrow was het minst voordelig: daar waren de vliegmaatschappijen 238 procent duurder uit dan op Schiphol.

Tegenover persbureau ANP liet Schiphol weten blij te zijn met de uitkomsten van het onderzoek.

“De onderzoeksresultaten bevestigen de sterke positie van de luchthaven in een flink concurrerende markt waar de ontwikkelingen razendsnel gaan.”

Goed aangesloten

SEO presenteerde donderdag ook de resultaten van een ander onderzoek, waarin het uitzocht hoe goed een aantal grote vliegvelden is aangesloten op het internationale netwerk van lijnvluchten.

Ook daar waren de bevindingen positief voor Schiphol. De directe connectiviteit vanaf de luchthaven - het aantal bestemmingen dat passagiers zonder overstap kunnen bereiken - groeide in 2016 op Schiphol harder dan op Charles de Gaulle, Frankfurt, München, Londen Heathrow, Istanbul Atatürk en Dubai. Dat kwam onder andere door twee dagelijkse lijnvluchten naar India die afgelopen jaar van start gingen.