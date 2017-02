Portugal klaagt vicepresident Angola aan om corruptie

Portugese aanklagers hebben de vicepresident van Angola, Manuel Vicente, aangeklaagd wegens corruptie, witwassen en vervalsing. Dat heeft de Portugese justitie donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau AP.

Vicente wordt onder meer verdacht van het omkopen van een Portugese officier van justitie, die daarop twee onderzoeken naar hem afbrak. Dat was in de tijd dat Vicente directeur was van het belangrijkste bedrijf van Angola, staatsoliebedrijf Sonangol. Hij leidde Sonangol van 1999 tot 2012, tot hij vicepresident werd. De officier van justitie en de advocaat van Vicente worden ook beschuldigd in de zaak.

De aanklager zou 760.000 euro hebben gekregen in het omkoopschandaal. De onderzoeken die hij afbrak gingen over witwassen en Angolese investeringen in Portugal. Autoriteiten hebben al 512.000 euro teruggevorderd, die werden gevonden op zijn bankrekening in Andorra.

Investeringen in Portugal

Angola bezit veel olie, maar het grootste deel van de bevolking (totaal 24 miljoen) leeft in armoede. Sinds het einde van de burgeroorlog in 2002 maakt het land een groeispurt door, maar door lage olieprijzen verkeert het land in een economische crisis.

Het helpt ook niet mee dat het grootste deel van de welvaart in handen is van een kleine elite. Zo is de dochter van de president José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, vorig jaar benoemd tot president-directeur van Sonangol. Ook heeft ze 25 procent van Unitel, ’s lands grootste mobiele provider en 7 procent van de aandelen van het Portugese oliebedrijf Galp.

Angola heeft de laatste jaren honderden miljoenen euro’s in Portugal, de voormalige koloniale overheerser van het land, geïnvesteerd. Het geld ging vooral naar het kopen van vastgoed en bedrijven.