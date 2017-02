Minstens 45 doden door autobom Bagdad

Opnieuw heeft een autobom in de Iraakse stad Bagdad aan tientallen mensen het leven gekost. Een auto die volgeladen was met explosieven kwam op donderdagmiddag in Zuid-Bagdad tot ontploffing. Volgens bronnen van persbureau Reuters is het dodental inmiddels opgelopen tot 48; de Iraakse staatsmedia houdt het op 45 doden en vijftig gewonden. Verschillende gewonden verkeren in kritieke toestand. Het is de dodelijkste bomaanslag in Irak van dit jaar.

De ontploffing vond plaats buiten een garage in een drukke straat. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de terreurgroep Islamitische Staat (IS). IS werd het afgelopen jaar uit meerdere steden in Irak verdreven en staat op het moment onder grote druk in Mosul, hun thuisbasis in het land. Het aantal zelfmoordaanslagen in Bagdad liep de laatste maanden weer op; ze werden vrijwel allemaal opgeëist door IS.

Oost-Mosul

Het Iraakse leger heeft inmiddels de helft van de stad Mosul weer in handen. Mosul wordt in tweeën gekliefd door de rivier de Tigris. Eind januari wist een coalitie van het Iraakse leger, Koerdische milities en de Amerikaanse luchtmacht de volledige oostkant van de stad te bevrijden. In december zei de Iraakse minister-president Haider al-Abadi dat het waarschijnlijk drie maanden zou duren om IS uit Irak te verdrijven.