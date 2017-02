Arrestatie voor mishandeling homostel Amsterdam

In de zaak rond de zware mishandeling van een homostel in Amsterdam vorig jaar oktober is donderdag een verdachte aangehouden. Dat meldt de politie Amsterdam via de officiële kanalen. Het gaat om een 24-jarige Amsterdammer die betrokken zou zijn geweest bij het incident. De verdachte zit in volledige beperking, wat betekent dat hij geen contact met de buitenwereld mag hebben, alleen met zijn advocaat.

In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 oktober 2016 werden twee mannen, respectievelijk 52 en 55 jaar oud, zonder aanleiding geschopt en geslagen door een drietal mannen achter het Amsterdamse Centraal Station aan de De Ruyterkade. Eén van de slachtoffers liep hierbij een schedelbreuk op.

Het echtpaar was op weg naar huis van een verjaardagsfeest en wilde met hun scooter van de pont, die de stadsdelen Noord en Centrum met elkaar verbindt, rijden. Ze kregen vervolgens een discussie met twee mannen - volgens de politie “lichtgetinte mannen” van rond de twintig jaar oud. De daders sloegen na het voorval op de vlucht nadat omstanders de slachtoffers te hulp waren gekomen. Er werden door getuigen foto’s gemaakt van de daders.

Media-aandacht

Er werd in de media, onder meer in het tv-programma Opsporing Verzocht, veel aandacht gegeven aan de zaak. Dat kwam onder meer omdat diezelfde maand in Amsterdam antihomofolders werden verspreid. Deze werden bij bewoners van de stadsdelen West en Nieuw-West in de brievenbus gedaan. In de folders stonden zinnen als: “Volgens het jodendom, christendom en de islam is homoseksualiteit verboden”.

In de zaak rond de antihomofolders liet het Openbaar Ministerie dinsdag weten drie personen te zullen vervolgen. Het gaat om een 39-jarige man uit Rotterdam en twee 29-jarige inwoners van Den Haag.