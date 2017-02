NRC checkt: Kinderen gaan niet naar school omdat ze hennep moeten knippen

De aanleiding

In een interview met het Brabants Dagblad van 11 februari, ‘De wereld verandert, de politie moet mee’, klaagt de korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom over de in Brabant almaar in omvang toenemende drugsindustrie. Het is in deze regio een stuk erger, vertelt hij, dan begin deze eeuw toen Akerboom de baas was van de politieregio Brabant-Noord. Er is steeds meer vervlechting tussen bovenwereld en onderwereld. „Er gaan nu kinderen niet naar school omdat ze hennep moeten knippen.”

Waar is het op gebaseerd?

De hoogste baas van de politie laat desgevraagd weten zich in zijn uitlatingen over het criminele schoolverzuim te hebben gebaseerd op een publicatie van 11 maart 2015 van de website L1: Criminelen laten minderjarigen werken in wietkwekerijen. Op die Limburgse nieuwssite stond een interview met een anonieme, volwassen man – met een doek over zijn hoofd en vervormde stem – die verklaart dat „op regelmatige basis” in wietkwekerijen tieners meehelpen met het knippen van hennepplanten. „Als er te weinig mensen waren dan sprongen de dochters van de knippers bij.” Vooral in Heerlen zou dit veel gebeuren. De jonge knippers krijgen 15 euro per uur.

En klopt het?

Michiel Maas is rector van het Bernardinuscollege in Heerlen. Met 1.530 leerlingen op het havo, atheneum en gymnasium is dit een van de grootste middelbare scholen in Zuid-Limburg. De rector zegt „helemaal nog nooit” te hebben gehoord dat leerlingen spijbelen om wiet te plukken. „Dat zouden dan een soort spookleerlingen moeten zijn die langdurig absent zijn en die hebben we niet”, zegt Maas.

Auteur van het pas verschenen boek over de Brabantse onderwereld De achterkant van Nederland, hoogleraar in Tilburg Pieter Tops, zegt „te hebben gehoord van moeders in Brabant die hun jonge kinderen meenamen als ze ’s avonds gingen knippen. Die kinderen gingen dan de volgende dag niet naar school. Maar het waren de moeders die knipten.”

Het Openbaar Ministerie laat na „grondige navraag” in de parketten van Brabant, Zeeland en Limburg weten dat „het verschijnsel niet bekend is. Er zijn ook geen strafzaken waar dit speelde”, zegt de woordvoerster in Breda. Toch is er één instantie waar de constatering van Akerboom bekend voorkomt. Carry Roozemond is voorzitter van Ingrado, de vereniging van leerplichtambtenaren. „Het werken van leerlingen in de wiethandel komt vaker voor.” Gemeentelijke leerplichtambtenaren die op bezoek gaan bij veelvuldig spijbelende leerlingen „prikken nogal eens door smoesjes heen” en dan blijkt de ware reden voor schoolverzuim: het knippen van hennepplanten. De drugsindustrie leidt volgens haar om meerdere redenen tot schoolverzuim, niet alleen vanwege knippen. Sommige leerlingen zijn „druk met het dealen” en besluiten om die reden nogal eens om een dagje vrij van school te nemen. Over exacte cijfers van dit verschijnsel beschikt Roozemond niet „maar ik hoor het vaker”. De incidenten, inderdaad in het zuiden, zijn volgens haar ook bij de politie gemeld „net zoals we dat doen bij gevallen van verwaarlozing”. Bij de politie in het zuiden zijn echter geen concrete zaken bekend. „Ik krijg dergelijke informatie niet een, twee, drie boven”, zegt de woordvoerder uit Limburg na een dag zoeken.

Conclusie

Schoolverzuim door minderjarigen vanwege het knippen van hennepplanten lijkt geen wijdverbreid verschijnsel maar het komt voor. De omvang ervan is niet bekend en lijkt door de politie ook niet onderzocht. We beoordelen de bewering van korpschef Erik Akerboom als waar.

